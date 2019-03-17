FİNANS

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 8 bin personel alınacak

GUNDEM HABERLERİ  | 17.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, CNN TÜRK'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında soruları yanıtladı. Aycı, "THY'ye 2019'da toplam 8 bin personel alınacak." dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 8 bin personel alınacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY ve havacılığa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Aycı'nın açıklamaları:

THY SATILIYOR İDDİALARI

THY'nin yüzde 51'i BİST'te halka açık. Yüzde 49 blok hissesi Türkiye Varlık Fonu'na ait. Her seçim döneminde THY alınıp satılıyor. Sosyal medyada yayılıyor. Ne böyle bir görüşme var, ne böyle bir konu var. Türkiye Türk Hava Yolları'ndan memnun. Havacılığın çıtasını yükselten bir gurur markası. Satışa ilişkin görüşme dahi yok, son derece yalan bir haber. Bu konuyu çok manidar buluyorum.

TAŞINMA SÜRECİ

Dünyanın en büyük havalimanına taşınıyoruz. Satın almıyoruz. Yatırımcılarımız yanılmasın. Biz özellikle yeni deneyimleri yaşatacak muhteşem bir tesise taşınıyoruz. Biz şu anda bu taşınmaya hazırız. 6 Nisan saat 14'te uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan başlayacak. Bize en yakın taşınma bizim yarımız kadar. Bizim yarımız kadar olan da bir iki tane. Havacılık tarihinin en büyük taşınmalarından biri olacak. Biz bu taşınmayı belgesel yapacağız. Uzman bir ekiple de çalışıyoruz. Bu hikayeyi de paylaşacağız. Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçaklar yolcusuz olarak gelecek. Diğer lokasyonlarda bulunan uçaklar yolcularıyla gelecek.

PERSONEL ALIMI

1150 civarı yeni kaptan alacağız. Kabin ekibi olarak da 2300 kişi işe alacağız. Bu yıl 8 bini aşan istihdam planlıyoruz. 60 bin kişilik ailemiz 68 bin kişiye çıkacak.

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