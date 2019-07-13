TÜİK açıkladı: En çok domates oralarda üretildi

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü 2018 yılında Doğu Marmara Bölgesindeki illerde üretilen sebzeleri açıkladı.

KOCAELİ'DE DOMATES

2018 yılında Kocaeli’de sebzelerden en çok sırasıyla 30 bin 45 ton ile Domates, 14 bin 675 ton Karpuz, 9 bin 954 ton Kavun, 9 bin 796 ton Hıyar (Sofralık), 6 bin 32 ton Biber, 5 bin 214 ton Fasulye (taze), 3 bin 350 ton Lahana, 3 bin 100 ton Mantar (Kültür), 2 bin 890 ton Marul, 2 bin 342 ton Bal Kabağı, 9 bin 998 ton diğer sebzeler üretildi.

SAKARYA'DA DOMATES

Sakarya ilinde sebzelerden en çok sırasıyla 35 bin 868 ton ile Domates, 29 bin 102 ton Karpuz, 25 bin 861 ton lahana, 18 bin 686 ton Marul, 14 bin 383 ton Karnabahar, 10 bin 745 ton Bal Kabağı, 8 bin 708 ton Biber, 8 bin 225 ton Kabak (Sakız), 7 bin 757 ton Ispanak, 7 bin 654 ton Soğan, 25 bin 425 ton diğer sebzeler üretildi.

DÜZCE'DE BAL KABAĞI

Düzce’de sebzelerden en çok sırasıyla 7 bin 601 ton ile Bal Kabağı, 3 bin 234 ton Lahana, 2 bin 144 ton Karpuz, bin 868 ton Domates, bin 256 ton Biber, bin 66 ton Fasulye (taze), bin 22 ton Hıyar (Sofralık), 455 ton Marul, 420 ton Mantar (Kültür) 277 ton Ispanak, 869 ton diğer sebzeler üretildi.