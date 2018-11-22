Hayallerinin peşinden koşup yaban mersini yetiştirmeye başladı

Bursa’nın İznik ilçesinde, inşaat mühendisi Özgür Açıksöz, hayallerinin peşinden koştu. Aileden gelen tarım sektörüne adım atan Açıksöz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı hibe desteği ile bugün tıpta çare olan ve kilosu perakende 50 TL olan yaban mersini yetiştiriciliği yapıyor. Açıksöz toptan olarak kilosunu 25 liradan satıp taleplere yetişmeye çalışıyor.

72 adet tıbbi aromatik bitki çeşidinden biri olan yaban mersini yetiştiriciliğini araştıran Açıksöz, yetiştirilmesi özen isteyen ve özel toprak isteği olan bu bitkinin ekonomik getirisi ve tıpta birçok hastalığa iyi gelmesi sebebiyle bu bitkinin üretimini yapmaya karar verdi. Hazırladığı projeyle TKDK’dan destek aldı.

İnşaat mühendisi Özgür Açıksöz, bugün o hayaline kavuştu. Toplam yatırım bütçesi 563 bin 750,5 TL olan projesinin yaklaşık yüzde 65 hibe karşılığı olan 366 bin 437,825 TL’sini TKDK‘dan alarak yaban mersini üretimine başladı. Candarlı köyünde geniş bir araziye kurulan tesiste soğuk hava deposu, kurutma sistemi ve kuru şekilde AB standartlarına uygun paketleme sistemi bulunuyor.