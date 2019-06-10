Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Sason'da 8 yıl önce üç aile ile başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ilçede birçok ailelerin geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Devlet tarafından desteklenince şuan 140 ailenin geçimini sağladığı ipek böcekçiliği yetiştiriciliği ilçede her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.

Sason’a bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, kozanın veriminden oldukça memnun. Daha önce bölge köylerinde yaşayan vatandaşların tütün ekimi ile uğraştığını ardından da tarım ürünlerine yöneldiklerini belirten Batman Koza Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, besim evlerinin artırılmasıyla ipek böceği yetiştiriciliğinin tüm kentte yaygınlaştığını söyledi. Aktaş, “İlçemizde 8 yıl önce deneme amaçlı 3 aile ile yetiştirmeye başladığımız ipek böceğini her geçen yıl artırarak ilçe geneline yaymaya devam ediyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde en önemli faktör sağlıklı yetiştirme alanları ve besim evlerinin bulunduğu köylerde yeterli dut ağacının bulunmasıdır.