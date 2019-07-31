FİNANS

Bitcoin Ödüllü Kripto Para Yarışmasına Kayıtlar Başladı

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 31.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Onedio’nun canlı bilgi yarışması Oyna Kazan ile Kripto Fest temalı oyuna sponsor olan ICrypex binlerce kişiyi kripto para sahibi yapıyor. 5-6 Ağustos’ta gerçekleşecek olan yarışmada finale kalan 10 oyuncu toplam 1 BTC (Bitcoin), son aşamaya geçen 6.000 oyuncu ise 50.000 XRP (Ripple) kazanacak.

Bitcoin Ödüllü Kripto Para Yarışmasına Kayıtlar Başladı

ICrypex’in sponsorluğunda gerçekleşecek ve iki gün sürecek yarışma 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde 21:30’da start verecek. Her iki gün, son 3.000’e kalan talihliler XRP ödülü almaya hak kazanacak, doğru yanıtlanan soru sayısı oranında ICrypex cüzdanlarına yatırılan XRP sayısı katlanarak artacak. Finale kalan 10 kişi de 1 BTC kazanarak büyük ödülün sahibi olacak.

Oyna Kazan’ın ilk kripto para ödüllü yarışması Kripto Fest’te iki gün de Ripple ve Bitcoin kazanacak yarışmacıların belirlenmesi için kripto dünyası ve blokchain teknolojisi ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorularak elemeler yapılacak.
 
Siz de bu yarışmada yer almak ve kazanma şansınızı artırmak isterseniz, sorularla ilgili ipuçlarını elde etmek için icrypex.com’u ziyaret edebilirsiniz.

ICrypex Hakkında

 Türkiye’nin ilk kurumsal kripto para borsası olan ICrypex, yatırımcılarının bilgi güvenliğini en üst seviyede korumak için kendi geliştirdiği zincir veri tabanını kullanıyor. Şeffaf emir sistemi olarak adlandırılan bu teknolojide, emir defterinden izlenilen alım ve satım işlemlerinin aynı gün takası gerçekleştiriliyor. Yatırımcı işlemini direkt blok zincirde görüntüleyebiliyor.

Yeni nesil kripto para borsası ICrypex, kripto para yatırımcısının güven ve hız beklentisini karşılamak için piyasadaki yerini alıyor. Firma, çağrı merkeziyle yatırımcılarına günün her saati destek olabilen tek Türk kripto para borsası olma özelliğini taşıyor. Yatırımcılar; analiz, işlem bilgisi ve teknik konularla ilgili tüm soruları için bir müşteri hizmetleri yetkilisiyle diledikleri zaman iletişime geçebiliyor. Borsanın, yüksek işlem derinliğine sahip olması da yatırımcıların işlemlerini hızlıca ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.

PARTNERHavuzda aşka geldilerHavuzda aşka geldiler
Bitcoin 24 saatte eridiBitcoin 24 saatte eridi
Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolarBitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin Kripto Para

Kripto Para Çevirici

 

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limit 120 TL'ye çıkarılacak

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitcoin 10 bin doların altına geriledi

Bitcoin 24 saatte eridi

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Freelancer’ları Mutlu Edecek Ödeme Sistemi Artık Türkiye’de

freelance çalışanlar buna çok sevinecek!

Kripto para yatırımları cepte hızlanacak

Kripto para yatırımları cepte hızlanacak

Dünyanın En Büyük ETF Şirketi BlackRock Bitcoin’e Yöneliyor!

Dünyanın En Büyük ETF Şirketi BlackRock Bitcoin’e Yöneliyor!

Bitcoinle ilgili şok tahmin

Bitcoinle ilgili şok tahmin

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.