Bitcoin Ödüllü Kripto Para Yarışmasına Kayıtlar Başladı

ICrypex’in sponsorluğunda gerçekleşecek ve iki gün sürecek yarışma 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde 21:30’da start verecek. Her iki gün, son 3.000’e kalan talihliler XRP ödülü almaya hak kazanacak, doğru yanıtlanan soru sayısı oranında ICrypex cüzdanlarına yatırılan XRP sayısı katlanarak artacak. Finale kalan 10 kişi de 1 BTC kazanarak büyük ödülün sahibi olacak.
Oyna Kazan’ın ilk kripto para ödüllü yarışması Kripto Fest’te iki gün de Ripple ve Bitcoin kazanacak yarışmacıların belirlenmesi için kripto dünyası ve blokchain teknolojisi ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorularak elemeler yapılacak.
Siz de bu yarışmada yer almak ve kazanma şansınızı artırmak isterseniz, sorularla ilgili ipuçlarını elde etmek için icrypex.com’u ziyaret edebilirsiniz.
Türkiye’nin ilk kurumsal kripto para borsası olan ICrypex, yatırımcılarının bilgi güvenliğini en üst seviyede korumak için kendi geliştirdiği zincir veri tabanını kullanıyor. Şeffaf emir sistemi olarak adlandırılan bu teknolojide, emir defterinden izlenilen alım ve satım işlemlerinin aynı gün takası gerçekleştiriliyor. Yatırımcı işlemini direkt blok zincirde görüntüleyebiliyor.
Yeni nesil kripto para borsası ICrypex, kripto para yatırımcısının güven ve hız beklentisini karşılamak için piyasadaki yerini alıyor. Firma, çağrı merkeziyle yatırımcılarına günün her saati destek olabilen tek Türk kripto para borsası olma özelliğini taşıyor. Yatırımcılar; analiz, işlem bilgisi ve teknik konularla ilgili tüm soruları için bir müşteri hizmetleri yetkilisiyle diledikleri zaman iletişime geçebiliyor. Borsanın, yüksek işlem derinliğine sahip olması da yatırımcıların işlemlerini hızlıca ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.
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