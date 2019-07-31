Bitcoin Ödüllü Kripto Para Yarışmasına Kayıtlar Başladı

ICrypex’in sponsorluğunda gerçekleşecek ve iki gün sürecek yarışma 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde 21:30’da start verecek. Her iki gün, son 3.000’e kalan talihliler XRP ödülü almaya hak kazanacak, doğru yanıtlanan soru sayısı oranında ICrypex cüzdanlarına yatırılan XRP sayısı katlanarak artacak. Finale kalan 10 kişi de 1 BTC kazanarak büyük ödülün sahibi olacak.

Oyna Kazan’ın ilk kripto para ödüllü yarışması Kripto Fest’te iki gün de Ripple ve Bitcoin kazanacak yarışmacıların belirlenmesi için kripto dünyası ve blokchain teknolojisi ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorularak elemeler yapılacak.



Siz de bu yarışmada yer almak ve kazanma şansınızı artırmak isterseniz, sorularla ilgili ipuçlarını elde etmek için icrypex.com’u ziyaret edebilirsiniz.

ICrypex Hakkında

Türkiye’nin ilk kurumsal kripto para borsası olan ICrypex, yatırımcılarının bilgi güvenliğini en üst seviyede korumak için kendi geliştirdiği zincir veri tabanını kullanıyor. Şeffaf emir sistemi olarak adlandırılan bu teknolojide, emir defterinden izlenilen alım ve satım işlemlerinin aynı gün takası gerçekleştiriliyor. Yatırımcı işlemini direkt blok zincirde görüntüleyebiliyor.