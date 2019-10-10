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Ethereum Hard Fork’u 'İstanbul' Geliyor!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 10.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Ethereum'un sert çatalı olan ve uzun zamandır beklenen İstanbul, ölçeklenebilirlik, madencilik ve erişilebilirlik konularında değişiklikler getirerek bu yıl piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. 

Ethereum Hard Fork’u 'İstanbul' Geliyor!

Piyasa değeri açısından iki numaralı kripto para birimi ve merkezi olmayan, uygulama (dApp) gelişimi için en büyük platformlardan biri olan ağ, gerçekten bir yükseltme kullanmayı planlıyor. Bu değişiklikleri uygulamak için, “İstanbul” beraberinde bir dizi EIP veya Ethereum yükseltme teklifleri getiriyor.

Ağın başlangıçta 16 Ekim’de, geldiği ana ağda yayına girmesi gerekiyordu. Ancak bir gecikme yaşandı ve 2 Ekim’de Ropsten test ağında yayına girmesi beklenen bir test çatalıyla sona erdi. Proje sonrasında, 30 Ekim’de Görli, ardından 13 Kasım’da Rinkeby testnetlerini planladı.

İstanbul ile oluşan kayda değer en büyük değişiklik, Ethereum'un Çalışma Proofu (PoW) fikir birliği algoritmasından, kripto para madenciliğine gelince oyun alanını seviyelendirmeyi amaçlayan bir yöntem olan programlı bir PoW'a (ProgPoW) geçiş yapmasıydı. Bunu, blokzinciri işlemlerine sahip olan algoritmalar için özel olarak tasarlanmış ASIC kartlarının etkinliğini sınırlandırarak gerçekleştirecek. Bu, geleneksel GPU'ların madencilik konusunda daha fazla şansa sahip olmasını sağlayacak. Böylece, orta sınıf bilgisayarlar bile Ethereum ağına katılabilecek ve ağ genel olarak daha güçlü hale gelecek.

İstanbul ile PoW'dan Pos'a geçiş

İstanbul güncellemesiyle birlikte, PoW'dan Pos'a (proof of stake) geçiş yapılacak. Pos'un PoW'a göre enerji tasarrufu daha yüksek. Bu özellik sayesinde maliyet azaltılmış olacak. Uzun vadede sürdürülebilirliği azaltan faktör ortadan kalkmış olacak. 

Ethereum'da yapılması planlanan cryptocurrency validation yöntemi kapsamında transfer bedellerinin paylaşımları da en çok token'a sahip olana göre yapılacak. Böylelikle mining yapılan coin'lerin itibari para birimlerine çevrilmesi engellenecek. Ayrıca, pahalı ekran kartları almak için harcanan coin'lerin de önüne geçilmiş olacak. 

ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK

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