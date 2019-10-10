Ethereum Hard Fork’u 'İstanbul' Geliyor!

Piyasa değeri açısından iki numaralı kripto para birimi ve merkezi olmayan, uygulama (dApp) gelişimi için en büyük platformlardan biri olan ağ, gerçekten bir yükseltme kullanmayı planlıyor. Bu değişiklikleri uygulamak için, “İstanbul” beraberinde bir dizi EIP veya Ethereum yükseltme teklifleri getiriyor.

Ağın başlangıçta 16 Ekim’de, geldiği ana ağda yayına girmesi gerekiyordu. Ancak bir gecikme yaşandı ve 2 Ekim’de Ropsten test ağında yayına girmesi beklenen bir test çatalıyla sona erdi. Proje sonrasında, 30 Ekim’de Görli, ardından 13 Kasım’da Rinkeby testnetlerini planladı.

İstanbul ile oluşan kayda değer en büyük değişiklik, Ethereum'un Çalışma Proofu (PoW) fikir birliği algoritmasından, kripto para madenciliğine gelince oyun alanını seviyelendirmeyi amaçlayan bir yöntem olan programlı bir PoW'a (ProgPoW) geçiş yapmasıydı. Bunu, blokzinciri işlemlerine sahip olan algoritmalar için özel olarak tasarlanmış ASIC kartlarının etkinliğini sınırlandırarak gerçekleştirecek. Bu, geleneksel GPU'ların madencilik konusunda daha fazla şansa sahip olmasını sağlayacak. Böylece, orta sınıf bilgisayarlar bile Ethereum ağına katılabilecek ve ağ genel olarak daha güçlü hale gelecek.