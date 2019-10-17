Fed: 'Dijital Dolar Fikrini Aktif Olarak Değerlendiriyoruz'

Kaplan, dün katıldığı bir işletme etkinliğinde ABD Merkez Bankası’nın, doların küresel rezerv para birimi olarak statüsünü kaybetmesine dair endişeleri için “Dijital Para Birimi” konusunu aktif olarak incelediğini belirtti;

“Fed olarak dijital bir para birimi geliştirmek için henüz bir karar vermedik, ama bu, aktif olarak incelediğimiz ve tartıştığımız bir konu.”

Fed'in kilit para politikası komitesindeki üyeler arasında en kapsamlı sermaye piyasası deneyimine sahip kişi olan Kaplan, yabancı bir hükümet veya başka bir kuruluşun yaygın kabul gören bir para birimi geliştirmesi halinde ABD’nin daha yüksek faiz maliyetlerine maruz kalacağını söyledi.

Rob Kaplan’ın bu yorumları, eski Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı J. Christopher Giancarlo’nun yayımladığı, doların rezerv durumunu kaybetme riskini önlemek için dijital bir para birimi oluşturması gerektiğini belirten yazısının ardından geldi.

Doların uluslararası ticarette önde gelen rolü ve geçtiğimiz yüzyıl boyunca küresel ilişkilerde ABD’nin lider konumu nedeniyle, birçok yabancı merkez bankası, ticari banka ve yatırımcı dolar cinsinden varlıklar barındırıyor, fakat ülkeler dolar için farklı alternatifler aramaya başladı.