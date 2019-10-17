Fed: 'Dijital Dolar Fikrini Aktif Olarak Değerlendiriyoruz'

Kaplan, dün katıldığı bir işletme etkinliğinde ABD Merkez Bankası’nın, doların küresel rezerv para birimi olarak statüsünü kaybetmesine dair endişeleri için “Dijital Para Birimi” konusunu aktif olarak incelediğini belirtti;
“Fed olarak dijital bir para birimi geliştirmek için henüz bir karar vermedik, ama bu, aktif olarak incelediğimiz ve tartıştığımız bir konu.”
Fed'in kilit para politikası komitesindeki üyeler arasında en kapsamlı sermaye piyasası deneyimine sahip kişi olan Kaplan, yabancı bir hükümet veya başka bir kuruluşun yaygın kabul gören bir para birimi geliştirmesi halinde ABD’nin daha yüksek faiz maliyetlerine maruz kalacağını söyledi.
Rob Kaplan’ın bu yorumları, eski Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı J. Christopher Giancarlo’nun yayımladığı, doların rezerv durumunu kaybetme riskini önlemek için dijital bir para birimi oluşturması gerektiğini belirten yazısının ardından geldi.
Doların uluslararası ticarette önde gelen rolü ve geçtiğimiz yüzyıl boyunca küresel ilişkilerde ABD’nin lider konumu nedeniyle, birçok yabancı merkez bankası, ticari banka ve yatırımcı dolar cinsinden varlıklar barındırıyor, fakat ülkeler dolar için farklı alternatifler aramaya başladı.
Kaplan, bu konuyla ilgili diğer Fed yetkililerin düşüncelerini şu sözleriyle belirtti,
“Dünyanın dört bir yanından yaptırımlara, tarifelere ve şu anki gidişata direnci olmayan insanlar, dolara ve dolar altyapısına alternatif bulmak için çalışıyor.”
Uluslararası Para Fonuna göre, ABD’nin Çin ile ticaret savaşı, küresel ekonomiye ağırlık verirken; Meksika, Kanada ve Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere diğer büyük ticaret ortaklarıyla yapılan anlaşmalar yeniden müzakere edilmek üzere masaya yatırıldı veya geri alındı.
ABD Hazine Bakanlığı ayrıca İran ve Venezüela da dahil olmak üzere bazı rejimlere sert yaptırımlar uyguladı.
Kripto paralar gereklilik haline geliyor
Fed yetkilisi Rob Kaplan ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu Başkanı J. Christopher Giancarlo’nun USD ile ilgili yaptığı dijitalleşme çağrısı, Blockchain teknolojisi ve kripto paraların artık gereklilik haline geldiğini gözler önüne seriyor.
Dijital dönüşüm yaşayan birçok sektör gibi bu evrimleşmenin gerisinde kalmak ve baskınlığını kaybetmek istemeyen ülkeler radikal çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda, USA başta olmak üzere kapitalizm aşamalarını tamamlayan tüm gelişmiş ülkeler, Blockchain teknolojisi ve kripto paraların yolculuklarını yakından takip ediyor. Kripto paraları anlamaya ve uyum göstermeye çalışan ülkelerin bir yandan kendi çalışmalarını yaparken diğer yandan da kripto para düzenlemeleriyle ilgili zaman kazanmaya çalıştıkları düşünülüyor.
ICRYPEX Hazine Uzmanı Helin ÇELİK
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