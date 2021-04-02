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JPMorgan'dan Bitcoin analizi: Kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 02.04.2021 08:58 | Son Güncelleme

ABD Merkezli yatırım bankası JPMorgan analistinin yayınladığı raporda, Bitcoin'de volatilitenin son zamanlarda azalış göstermesinin kurumsal yatırımcıyı cesaretlendirdiği bildirildi.

JPMorgan'dan Bitcoin analizi: Kurumsal yatırımcıları cesaretlendiriyor

New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase tarafından yapılan açıklamada, Bitcoin'de volatilitenin son zamanlarda azalış göstermesinin kurumsal yatırımcıları cesaretlendirdiğini ve bu alana yatırım yapmak için cesaretlendirdiğini bildirdi.

'KURUMSAL YATIRIMCI CESARETLENDİ'

Dünya.com'da yer alana habere göre, JP Morgan stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou yayınladığı raporda, "Bitcoin'de volatilitenin normalleştiğine dair bu belli belirsiz işaretler cesaret verici. Bizim görüşümüze göre, Bitcoin volatilitesinde potansiyel bir normalleşmenin kurumsal ilginin canlanmasına yardım etmesi büyük olasılık" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'de 3 aylık volatilite şubat ayında yüzde 90'ın üzerine çıktıktan sonra yüzde 86 seviyesine geriledi. 6 aylık olarak bakıldığında bu oran yüzde 73'e indi.

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