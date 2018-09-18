FİNANS

AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

AB, BMW, Daimler ve VW gibi otomobil üreticilerinin gizli anlaşma yaparak temiz emisyon sistemleri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle soruşturma başlattı.

AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, benzinli ve dizel araçlara yönelik temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelledikleri şüphesiyle BMW, Daimler ve VW şirketleri hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

AB Komisyonu, BMW, Daimler ve VW (Volkswagen, Audi, Porsche) firmalarının rekabete aykırı biçimde temiz emisyon teknolojileri geliştirilmesini engelleyecek eylemlerde bulunup bulunmadıklarını belirlemek için resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu otomobil üreticisi firmalar arasında yapılan toplantılarda emisyon teknolojileri geliştirilmesine ve uygulanmasına engel olacak kararlar alınıp alınmadığının değerlendirileceği kaydedildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

PARTNERÜnlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!Ünlü model seksi büstiyerinin kurbanı oldu!
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyorVolkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısıİkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil üreticisi emisyon soruşturması Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Putin sessizliğini bozdu, düşen uçağın ardından ilk açıklama

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yasa değişti! Artık yetim aylığı kesilmeyecek

Yeşil Kundura konkordato istedi

Yeşil Kundura konkordato istedi

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Uzmanlar uyardı, sözleşmelerinizi TL'ye çevirmede son gün 12 Ekim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor

İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı

İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı

Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.