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Araç alacaklar dikkat! Uzman uyardı: Normalleşme ile ikinci el araç piyasası hareketlenecek!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.03.2021 10:00 | Son Güncelleme

İkinci el araç piyasasında son durum yorumları uzmanlardan gelmeye devam ediyor. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, yaptığı açıklamada normalleşmenin ikinci el araç piyasasını hareketlendirebileceğini söyleyerek alınan kararlardan umutlu olduğunu açıkladı. Koçaçoğlu, ikinci el otomobil alacak vatandaşlara da bazı uyarılarda bulundu.

Kademeli normalleşme açıklamalarının ardından ikinci el araç fiyatları düşecek mi araştırılıyordu. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasının düşüşe geçmesiyle piyasaların hareketlendiğini belirtti. Koçaçoğlu, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi. İşte ikinci el araç piyasasında son durum...

Salgın döneminde geçen yıl vatandaşların toplu taşımadan kaçınmak için otomobil almaya yönelmesi ve haziran ayında kamu bankalarının uygun faizle başlattığı kredi kampanyasıyla birlikte ikinci el piyasasında ciddi bir talep ve fiyat artışı yaşandı. Ancak yeni yılla birlikte ikinci elde fiyatlar düştü. Kurlardaki düşüşle birlikte bazı araçlarda yüzde 20-25’e ulaşan fiyat değişimleri yaşandı. İkinci elde piyasa hareketlenirken, oto galericilerden dolandırıcılık uyarısı geldi. Mersin Oto Galericiler Sitesi Başkanı Murat Koçaçoğlu, vatandaşların araçlarını yetkili bayilerden almasını istedi.

İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? Fiyatlar yükselir mi? Şimdi araba alınır mı 2021? İkinci el araç piyasasında son durum

‘NORMALLEŞME İLE İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI HAREKETLENECEK’

İkinci el araçların fiyatlarının normale döndüğünü belirten Koçaçoğlu, "Fiyatlardaki artışın ardından düşüş yaşanması normal. Fiyatlar normal seyrine geldi. Araç alım satımı yapılabilir şu an. Otomotiv sektörünün tümünde düşüş söz konusu. Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen vatandaşlar, araç alım satımını canlandıracak. Normalleşme ile beraber piyasa daha da hareketlenecek” dedi.

İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? 2021 ikinci el araç piyasasında son durum

‘İKİNCİ EL OTOMOBİL, YATIRIM ARACI HALİNE GELDİ’

İkinci el otomobil sektörünün şu an bir yatırım aracı haline geldiğini ifade eden Koçaçoğlu, "İnsanlar döviz gibi araba alıp ellerinde bulunduruyorlar. Dövizde yaşanan artış ve düşüşler gibi ikinci el otomobillerin de fiyatların değişkenlik göstermesi normal. Bu da araçların fiyatlarının artmasında bir etken” diye konuştu.

İkinci el araç piyasasında son durum ne? Şimdi araba alınır mı 2021? İkinci el araba fiyatları düştü mü, yükselecek mi?

İKİNCİ EL ARAÇ DOLANDIRILICIĞI

Vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyaran Koçaçoğlu, şunları söyledi:

"Vatandaşlar internet üzerinden araç alımı yaparken, yetki belgesine dikkat etsin. Bu belgeye sahip olanlar devletin denetiminden geçmiş işletmelerdir. İnternet üzerinden alım yapılırken dolandırıcılık yapılıyor. Alıcı olan kişilerin tercihleri, bu durumu belirleyecek. Piyasa fiyatının altında araç buldum diye sevinenler dolandırılmaya müsait. Öncelikle yetki belgesi olup olmadığı kontrol edilmeli. Kaç yıldır sektörde oldukları, iş yerlerinin kaldırım üzerinde mi yoksa oto galerici sitesinde mi bakılmalı. İkinci el araç alacaklar öncelikle TSE belgeli firmadan ekspertiz yaptırsınlar. Artık araç alım satımında garanti veriliyor. Bu da alıcıyı koruyor.”

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2020 model arabayı sıfır 245000 tl ye aldım 2019 model 40000km deki aynı lansman araca 265000tl istiyor sarı sayfalardaki satıcılar bankada faiz artık yüzde2 bitti memeleketin kerizi fiyatlar gerçekten inse hareket gelir satışa
Fahiş bedellerle araç satışını boykot edelim... Ötv nin kaldırılması lazım... Halk talep etmezse zaten zorunlu olarak fiyatlar düşecek... Üç-beş galerici ağzıyla fiyatlar uçuk rakamlar oluşmamalı... Ayrıca Ticaret Bakanlığı serbest piyasa ekonomisi adı altında vatandaşın dolandırılmasını gözardı etmemeli... Tamamen kontrol bakanlığın gözetiminde olmalı... Bir ürünün ortalam fiyatı değeri olmalı...Kim kimi kandırırsa kazanır diye bir mantık olmamalı... Denetim kontrol arttırılmalı...
siz normale dönünce alırız ????
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