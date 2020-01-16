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  4. Bakan Dönmez'den yerli otomobil açıklaması

Bakan Dönmez'den yerli otomobil açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Dönmez'den yerli otomobil açıklaması

Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Çatı santralleri için 1300 başvuru aldık"

Dönmez, "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak"

YEKDEM'in devam edeceğini ama aynı şartlarda olmayacağını bildiren Dönmez, "Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız." şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

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