FİNANS

Çinli BAIC Group Daimler hisselerinin yüzde 5.0’ini satın aldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 23.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

Çin merkezli Beijing Automotive Industry Holding’e (BAIC Group) bağlı Investment Global Co Ltd., Almanya merkezli otomobil şirketi Daimler hisselerinin yüzde 5.0'ini satın aldı.

Çinli BAIC Group Daimler hisselerinin yüzde 5.0’ini satın aldı

Financial Times'da yer alan habere göre Daimler CEO’su Ola Kallenius, söz konusu hisse satın alımıyla uzun süreli ortakları olan BAIC Group’un, şirketin uzun dönem yatırımcısı haline geldiğini söyledi ve Çin piyasasının önemine değindi. İki şirket arasındaki stratejik işbirliği 2003 yılında başlamıştı.

BAIC Motor’da yüzde 9.55 ve BAIC BluePark New Energy Technology Co.’da yüzde 3.0 hissesi bulunan Daimler’e yapılan söz konusu yeni yatırım kapsamında BAIC Group, şirkette yüzde 2.48 doğrudan mülkiyet ve sermayenin yüzde 2.52’si olmak üzere ek oy kullanma hakkına sahip oldu.

Söz konsu gelişmenin ardından Daimler hisseleri TSİ 11:09’da yüzde 1.95 değer kazanarak hisse başına 46.94 euroya ulaştı. Şirket, DAX endeksindeki yüzde 17.32 artışıyla karşılaştırıldığında yıl başından bu yana yüzde 2.08 büyüdü.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
BAIC Group Daimler mercedes-benz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Almanyanın ekonomisi çöküşte.Durmak yok yola devam....
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