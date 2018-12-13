FİNANS

Dacia Lodgy SUV olarak karşımıza çıkacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.12.2018 09:07 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv devi Renault’un Romen üretim birimi Dacia tarafından 2012 yılından beri üretilen Dacia Lodgy, 2020 yılında ikinci nesil modeli ile yola çıkmaya hazırlanıyor. Ama bu defa bir minivan olarak değil. İşte detaylar.

Dacia Lodgy SUV olarak karşımıza çıkacak

Dacia Lodgy, 2012 yılından bu yana Romen üretici için kompakt MPV segmetininde piyasada bir şekilde tutunmayı başardı. Ancak kariyerinden 7. yılını tamamlamak üzere ve bir hayli yaşlandı. Öte yandan Avrupa’da minivan segmenti eskisi kadar popüler değil. Crossover / SUV segmenti ise uzun süredir Avrupa’da revaçta. Dacia ise bu segmentte güçlü bir oyuncuya sahip. Evet Dacia Duster’dan bahsediyoruz. Ancak Duster rekabetin oldukça sert olduğu bu segmentte tek başına mücadele ediyor. Dacia ise henüz bir SUV ailesi oluşturabilmiş değil.

Romen üretici bu noktada birinci nesil modelinin piyasa ömrü neredeyse dolmak üzere olan Dacia Lodgy için kritik bir karar aldı. Çünkü Lodgy marka için bir vazgeçilmez değil. Piyasadaki yeri bir şekilde doldurulabilir. Ancak Dacia Duster, SUV segmentinin büyük bir yıldızı. Avrupa’da rekabetin kıyasıya yaşandığı bu segmentte saflarında bir ağabeyi hakkediyor.

Romen üretici, Dacia Lodgy’e bir SUV dokunuşu yapacak!

Dacia, Lodgy II’yi 2020 yılına nasıl yetiştireceğini düşünürken Dacia Duster’ın halihazırda Avrupa’da yakaladığı satış başarısı ona ilham kaynağı olmuş olabilir. Öte yandan minivan satışlarının hızla ivme kaybetmesi de bu duruma etki etmiş olabilir. Öyle ya da böyle sonuç olarak Romen üretici buradan hareketle “Neden yedi kişilik bir Grand Duster yapmıyoruz?” dedi ve mevcut Lodgy’i bir SUV’a dönüştürme kararı aldı. 2020 yılında yapılacağı düşünülen bir lansmanda tanıtılacak olan Dacia Grand Duster‘ın yine aynı yıl içinde yola çıkması bekleniyor.

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Fransa Renault Dacia

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