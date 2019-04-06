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En çok satış yapan otomobil markaları – Mart 2019

OTOMOTİV HABERLERİ  | 06.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ayın en çok satış yapan otomobil markaları netlik kazandı. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi otomobil tarafında Fiat, hafif ticari tarafında ise Ford rakiplerine fark attı.

En çok satış yapan otomobil markaları – Mart 2019

Otomobil Distribütörleri Derneği merakla beklenen Mart ayı rakamlarını açıkladı. Ülkemizdeki otomobil fiyatı önceki aylarda olduğu gibi Mart ayında da kan kaybetmeye devam etti. Dilerseniz bu konu hakkındaki detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

Malum, normal şartlarda ÖTV indirimi Mart ayı ile birlikte son bulacaktı. Fakat hükümet tarafından alınan kararla indirim süreci Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı. Fakat bu kararın açıklanması Mart ayının sonlarına bırakılınca, 0 (sıfır) otomobil almayı düşünenler elini çabuk tuttular.

Mart ayında otomobil satışları biraz hareketlenmiş olsa da bu yine de istenilen düzeylerde gerçekleşmedi.

Peki geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri? Bu yazımızda Mart ayında en çok satış yapan otomobil markaları için oluşturduğumuz listeleri sizlerle paylaşacağız. Hazırladığımız listede otomobil ve hafif ticari kategorilerindeki rakamları ayrı ayrı verildiğini de belirtelim.

Dacia

Toplam Otomobil Satışı: 2995
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 531
Toplam Satış: 3526

Fiat

Toplam Otomobil Satışı: 10638
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 3293
Toplam Satış: 13931

Ford

Toplam Otomobil Satışı: 2464
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 7657
Toplam Satış: 10121

Honda

Toplam Otomobil Satışı: 3410
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 0
Toplam Satış: 3410

Hyundai

Toplam Otomobil Satışı: 4441
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 310
Toplam Satış: 4751

Nissan

Toplam Otomobil Satışı: 2999
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 280
Toplam Satış: 3279

Peugeot

Toplam Otomobil Satışı: 3578
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 1586
Toplam Satış: 4878

Renault

Toplam Otomobil Satışı: 12.066
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 883
Toplam Satış: 13329

Toyota

Toplam Otomobil Satışı: 3562
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 247
Toplam Satış: 3809

Volkswagen

Toplam Otomobil Satışı: 6956
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 1974
Toplam Satış: 8930

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otomobil fiyatları araba fiyatları ÖTV indirimi

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