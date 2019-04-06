En çok satış yapan otomobil markaları – Mart 2019

Otomobil Distribütörleri Derneği merakla beklenen Mart ayı rakamlarını açıkladı. Ülkemizdeki otomobil fiyatı önceki aylarda olduğu gibi Mart ayında da kan kaybetmeye devam etti. Dilerseniz bu konu hakkındaki detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.
Malum, normal şartlarda ÖTV indirimi Mart ayı ile birlikte son bulacaktı. Fakat hükümet tarafından alınan kararla indirim süreci Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı. Fakat bu kararın açıklanması Mart ayının sonlarına bırakılınca, 0 (sıfır) otomobil almayı düşünenler elini çabuk tuttular.
Mart ayında otomobil satışları biraz hareketlenmiş olsa da bu yine de istenilen düzeylerde gerçekleşmedi.
Peki geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri? Bu yazımızda Mart ayında en çok satış yapan otomobil markaları için oluşturduğumuz listeleri sizlerle paylaşacağız. Hazırladığımız listede otomobil ve hafif ticari kategorilerindeki rakamları ayrı ayrı verildiğini de belirtelim.
Toplam Otomobil Satışı: 2995
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 531
Toplam Satış: 3526
Toplam Otomobil Satışı: 10638
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 3293
Toplam Satış: 13931
Toplam Otomobil Satışı: 2464
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 7657
Toplam Satış: 10121
Toplam Otomobil Satışı: 3410
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 0
Toplam Satış: 3410
Toplam Otomobil Satışı: 4441
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 310
Toplam Satış: 4751
Toplam Otomobil Satışı: 2999
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 280
Toplam Satış: 3279
Toplam Otomobil Satışı: 3578
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 1586
Toplam Satış: 4878
Toplam Otomobil Satışı: 12.066
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 883
Toplam Satış: 13329
Toplam Otomobil Satışı: 3562
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 247
Toplam Satış: 3809
Toplam Otomobil Satışı: 6956
Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 1974
Toplam Satış: 8930