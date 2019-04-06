En çok satış yapan otomobil markaları – Mart 2019

Otomobil Distribütörleri Derneği merakla beklenen Mart ayı rakamlarını açıkladı. Ülkemizdeki otomobil fiyatı önceki aylarda olduğu gibi Mart ayında da kan kaybetmeye devam etti. Dilerseniz bu konu hakkındaki detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

Malum, normal şartlarda ÖTV indirimi Mart ayı ile birlikte son bulacaktı. Fakat hükümet tarafından alınan kararla indirim süreci Haziran ayının sonuna kadar uzatıldı. Fakat bu kararın açıklanması Mart ayının sonlarına bırakılınca, 0 (sıfır) otomobil almayı düşünenler elini çabuk tuttular.

Mart ayında otomobil satışları biraz hareketlenmiş olsa da bu yine de istenilen düzeylerde gerçekleşmedi.

Peki geçtiğimiz ay en çok satış yapan otomobil markaları hangileri? Bu yazımızda Mart ayında en çok satış yapan otomobil markaları için oluşturduğumuz listeleri sizlerle paylaşacağız. Hazırladığımız listede otomobil ve hafif ticari kategorilerindeki rakamları ayrı ayrı verildiğini de belirtelim.

Dacia

Toplam Otomobil Satışı: 2995

Toplam Hafif Ticari Araç Satışı: 531

Toplam Satış: 3526