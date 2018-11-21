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Fiyat farkı azaldı, dizel araçlar gözden düştü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 21.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün benzinin litre fiyatında yapılan 19 kuruşluk indirimle benzin ile motorin arasındaki fiyat makası daraldı. Bu neticeyle benzin ile dizel araç tercihleri gündeme geldi. Benzinli araçlar, hem karbon salınımının daha az oluşu hem de bakım maliyetinin düşüklüğü sebebiyle yakıtta fiyat avantajını da kaybeden dizel araçlara göre daha cazip hale geldi.

Fiyat farkı azaldı, dizel araçlar gözden düştü

Akaryakıt fiyatları Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son yapılan 19 kuruşluk indirimle benzinin litre fiyatı ile motorinin litre fiyatındaki fark 5 kuruşa kadar indi. Bazı ilçelerde ise bu iki yakıtın fiyatı aynı seviyelerde bulunuyor.

Türkiye Gazetesi Otomotiv Editörü Ali Çelik, yaşanan bu süreci değerlendirdi. Çelik, yakıt fiyatlarında farkın azalmasıyla ‘Dizel mi, Benzinli mi ?’ sorusunun içinden çıkılmaz bir hal aldığını kaydetti. Çelik, benzinli araçların bakım maliyetlerinin ve çevreye verdiği zararlı etkilerin dizele göre daha az olmasından ötürü tercih edilebilirliğini artırdığını aktardı.

BAZI YERLERDE FİYAT FARKI KALMADI

Ali Çelik, “Son yapılan indirim beraber mazot ile benzin fiyatları arasında neredeyse bir fark kalmadı. Hatta bazı istasyonlarda dikkat ediyorum benzin ile dizelin fiyatları birebir aynı ama mevcut durumda 5 kuruşluk fark var. Aradaki bu küçük fark artık ‘Dizel mi? Benzinli mi?’ sorusunu içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Daha önce dizelin yakıt ekonomisinden dolayı tercih edildiğini hepimiz biliyoruz. Fakat şu anda yakıt değerleri benzin ile hemen hemen aynı oranlara geldi. İstanbul gibi yoğun trafik olan bir şehirde yakıt ortalaması nasıl kullanırsanız kullanın 5 ila 5,5 litreler arasına sıkışıyor. Dolayısıyla yakıt fiyatları birebir örtüştü diyebilirim” dedi.

Dizel ve benzinli araç seçiminde karar verirken artık aracın bakımı ve yürütme maliyetlerinin dikkate alınacağını vurgulayan Çelik, “Dizel araçların popülaritesi Avrupa’daki yasaklarla düşmeye başladı. Çevre kirliliğinden dolayı bazı belediyeler dizel araçları şehrin içine sokmama kararı aldı. Bununla ilgili ciddi yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Hem şehir içindeki trafiği rahatlatmak hem de hava kirliliğini dengelemek adına böyle bir çözüme gidildi. Bu dizel araçlardaki tercihi biraz düşürmeye başladı, bunu pazar payı olarak ülke ülke değerlendirirsek ciddi bir düşüş var” ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye’de benzinli araçlar daha çok revaçta olmaya başladığını söyleyerek “Önceden yakıt ekonomisinden dolayı tercih ediliyordu ama arada bir fark kalmadığı için benzinli araçlar daha gürültüsüz, daha performanslı ve bakım maliyetleri daha düşük olduğu için çokça tercih edilmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYUM SÜRECİ NASIL OLUR?

Ali çelik, benzinli ve elektrikli araçlara geçiş ile ilgili şunları dile getirdi: “Dizellerin hemen bir anda ortadan kalkması mümkün değil. Elektrikli ve hibrit araçları günümüzde daha fazla görmeye başladık. Bana göre dizel araçlar az 15 yıl daha kullanılır. Avrupa’da 2020 yılında yeni regülasyonlar uygulanmaya başlayacak. Halen dizel araç üreticileri 2020 regülasyonlarını karşılayan motorlar üretmeye devam ediyorlar. Süreci birlikte izleyip göreceğiz.

Benzinli ve elektrikli araçlara geçişte yarar noktasında ilk akla gelen; çevre kirliliğini azaltması ve doğaya olan faydasıdır. Dizel araçların karbon salınımı benzinli araçlara göre biraz daha fazla. Elektrikli ve hibrit araçlarda karbon salınımı hibritte daha düşük, elektriklilerde zaten yok. Benim aklıma ilk gelen faydalar çevre sağlığı ve oksijen kalitesi geliyor. Benzinli, araçlar kesinlikle dizel araçlara göre daha mantıklı bir seçim olarak geliyor.”

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Bazı akaryakıt firmalarından alınan rakamlara göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 6,39 liradan, Ankara'da 6,50 liradan ve İzmir'de ise 6,49 liradan depoya dolduruluyor. Motorin ise İstanbul’da ortalama 6,35 liradan, Ankara’da 6,45 ve İzmir’de de 6,34 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt

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