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Ford Otosan, yarı iletken tedariki sorunları nedeniyle üretim duracak

15.04.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ford Otosan otomotiv sektörü genelinde üretim aksamalarına neden olan yarı iletken tedarikinde sorunlar nedeniyle ikinci defa üretime ara verme kararı aldı.

Ford Otosan, yarı iletken tedariki sorunları nedeniyle üretim duracak

Ford Otosan otomotiv sektörü genelinde üretim aksamalarına neden olan yarı iletken tedarikinde sorunlar nedeniyle ikinci defa üretime ara verme kararı aldı.

FORD OTOSAN'DAN GÖLCÜK FABRİKASI KARARI

Şirket Transit ve Custom modellerini ürettiği Gölcük fabrikasında üretimi 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında durduracak.

Ford Otosan'ın KAP açıklamasında, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde ilave tedarik sorunları ortaya çıkmıştır" denildi.

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Üretimde oluşacak kaybı Haziran'dan sonra imalat hızını artırarak hafifleteceğini belirten şirket, bu yılki toplam üretim ve satışların yıl başında belirlediği aralıkta kalacağını öngördü.

Ford Otosan 2021'de 390,000-410,000 adet üretim ve 415,000-435,000 adet satış öngörüyordu.

Şirket Courier modelini ürettiği Yeniköy ve kamyon ile çekici ürettiği Eskişehir fabrikasında üretime devam edecek.

Ford Otosan yine elektronik bileşen tedarikindeki sorunlar nedeniyle Yeniköy ve Gölcük fabrikasında üretime 3-9 Nisan'da ara vermişti.

Reuters

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