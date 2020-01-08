İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

Yurt içinde pazardaki daralmanın etkisiyle kan kaybeden otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatta düşüş yaşasa da 30,6 milyar dolarlık dış satımla Türkiye ihracatının lokomotifi olmaya devam etti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl 2018'e kıyasla Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 22,85 daralırken, bu dönemde otomotiv endüstrisi 30 milyar 594 milyon 198 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu ihracat rakamı 2018'de 31 milyar 564 milyon 98 bin dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu da sektörün geçen yıl ihracatını yüzde 3,1 azalttığına işaret etti.

Sektörün 32 milyar dolara dayanan 2018 dış satım hacmi, tüm zamanların en yüksek ihracatı olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye ekonomisi ise 2019'da ihracatını 180,5 milyar dolara taşıyarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı.

Bu da otomotiv sektörünün geçen yıl ihracatında daralma yaşasa da Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 17 pay alarak ipi göğüslemeye devam ettiğini ortaya koydu.