İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte son durum

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl büyük bir hareketlilik yaşanan ikinci el araba piyasasından birbiri ardına haberler gelmeye devam ediyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatları düştü mü sorusuna yanıt arayarak piyasanın güncel durumunu merak ediliyor. Son olarak İHA’ya konuşan Galerici Ahmet Yurtlu, Kayseri’de ikinci el araç fiyatlarının geçen yıl yüzde 120 civarında artış gösterdiğini söyledi. Yurtlu, geçen yıl yaşanan bu artışın son 30-40 yılda hiç olmadığını söyledi ve “İnsanlar döviz bürosundan döviz alır gibi araç almaya başlamıştı” dedi. Vatandaşlar şimdi ikinci el araba alınır mı sorusunun yanıtını da araştırıyor. İşte detaylar... İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINDA SON DURUM 2020 yılında koronavirüs salgının başlamasıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir artış gerçekleşmişti. İHA’nın haberine göre Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, 2020 yılının mart ayına kadar işlerinin iyi gittiğini ama pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte düşüş gerçekleştiğini belirtti. İkinci el araba piyasasında geçtiğimiz sene yüzde 120 oranında fiyat artışının olduğunu kaydeden Yurtlu, ikinci el araç piyasasında düşüşün halen devam ettiğini aktardı.

Yurtlu, şu anda ikinci el araç piyasasında düşüşün devam ettiğini söylerken geçtiğimiz senenin ilk 2.5 ayında yani pandemi çıkana dek işlerinin iyi olduğunu, pandemiden sonra 3 aylık ciddi bir kesinti yaşandığını ve piyasanın açılmasıyla beraber ciddi bir artışın gerçekleştiğini dile getirdi. İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞÜYOR MU? 2020 yılında yaşanan rekor fiyat artışlarının son 30-40 yılın en yüksek fiyat artışı olduğunu söyleyen Yurtlu, yüzde 120’yi bulan fiyat artışları yaşandığını ve bu sebepten dolayı fiyatların muazzam bir ivme kazandığını söyledi. 100 bin TL’lik arabaların, 200-220 bin TL’ye kadar yükseldiğini anlatan Yurtlu, fiyatlar normal olmayınca artış işin yolundan çıkmış olduğunu dile getirdi. Müşterilerine “Nasıl bir araba bakıyorsunuz” diye sorduklarında yatırım amaçlı araç alacaklarını söylediklerini belirten Yurtlu, o dönemde döviz bürosundan döviz alır gibi araç satın alınmaya başlandığını aktardı. Bu durumun şişkinlik yaptığını söyleyen Yurtlu, vatandaşların kullanmayacakları araçların satın almasıyla ister istemez bir doygunluk yaşandığını ifade etti. 2020 yılında ikinci el piyasası için “zikzaklı bir yıl” ifadesini kullanan Yurtlu, bu kez kasım ayından itibaren fiyatların ciddi bir şekilde durağanlaştığını belirtti.