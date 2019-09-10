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Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelecek yıl otoyollardaki hız limitinin artırılmasıyla ilgili, "120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var." dedi.

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Radyo Trafik Marmara'da Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın sunduğu Bilirkişi programına telefon bağlantısıyla katılan Soylu, trafik kazaların büyük bir bölümünün artık yol kusurundan değil sürücü hatasından kaynaklandığını, kazaları azaltabilecek faktörlerin devreye alınmasıyla olası ölüm ve yaralanmaların da azaldığını anlattı.

En çok can kaybı yaşanan "kara noktalarda" 24 saat çalışma yaptıklarını, havadan ve karadan yol denetimleri yaptıklarını dile getiren Soylu, "Bu görünürlük arttırmaktır. Görünürlüğü arttırmak için ilk çıkardığımızda çok eleştiriye maruz kaldık ama maket trafik araçları koyduk, şimdi maket trafik polisleri koyuyoruz. Bunların bulunduğu alanlarda geçmişte yaşanan trafik kazalarını çok azalttığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

'VATANDAŞIMIZLA GÜVEN İLİŞKİSİ KURMAYA ÇALIŞTIK'

Elektronik Denetim Sistemi'nin gelecek yıllarda trafik alanında yapılacak çalışmaların en önemli ayaklarından biri olacağını ifade eden Soylu, "Vatandaşımızla güven ilişkisi kurmaya çalıştık. Bunu da özellikle 'tuzak radar' denilen uygulamanın kalkması ve eğer radar varsa bunu çok daha önceden tabelalarla uyarma konusunda ortaya koyduğumuz bir iradeyle gerçekleştirmeye çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

Ekipleri bu işe sevk eden dört temel kategori belirlediklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Dedik ki onlara, 'siz emniyet kemeri takmayan gördüğünüz zaman bunu uyarıp ceza yazabilirsiniz'. İki 'slalom, drift, makas gibi trafiği tehlikeye sokacak adımları atan, sürüş tehlikesini oluşturan araçlara ceza yazabilme kabiliyetine sahipsiniz', bunun yanı sıra 'kuralların dışında hız yapan araçlara bunu yapabilme kabiliyetine sahipsiniz'. Aynı zamanda bir şey daha ekledik, 'yaya trafiğinden de sorumlusunuz.' Yaya ölümlerinde yüzde 34,5'in üzerinde azalma elde edildi. İnşallah çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Büyükşehirlerde zorlanıyoruz ama Anadolu'da buna çok büyük ölçüde riayet edildiğini arkadaşlarımızla yaptığımız tüm değerlendirmelerde büyük bir memnuniyetle takip ediyor ve öğreniyoruz. Yılbaşından bugüne ölümlü trafik kazalarında yüzde 28,5, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 12,5, trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 31, trafik kazalarında yüzde 12,5, ölümlü trafik kazalarında ise yüzde 31,5 azalma oldu. Bunu kurallara daha fazla uymakla ve emniyet kemerini takmayı yaygın hale getirmekle sağladık."

EDS

Elektronik Denetim Sistemi (EDS) ve plaka tarama sisteminde yeni bir yazılım yaptıklarını aktaran Soylu, tüm otoyollarda ortalama hız koridoru sistemi oluşturduklarını söyledi.

"Otoyola girdiğiniz saatle çıktığınız saat arasında eğer 120+12'ye 132 kilometreye uyarsanız ancak bu saatte çıkarsanız değil, buradan eğer bunun üstünde bir zaman dilimiyle çıkarsanız otomatik olarak size ceza gelecek." diyen Bakan Soylu, bunun caydırıcılık oluşturduğunu belirtti.

'ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI KAZALARDA CİDDİ BİR AZALTIM SAĞLADIK'

Soylu, "İlk önce bize karşı çıktılar. 'Bu otoyollardaki sürüş konforunu ve otoyollara cazibeyi azaltır.' dediler. Tam tersi başladığımızdan beri otoyollarda yüzde 25 oranında araç yoğunluğunda artış oldu. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında ciddi bir azaltım da sağladık." dedi.

Hız koridorunu otobanlar dışında gerekli görülen yerlerde de devreye sokacaklarını kaydeden Soylu, şunları kaydetti.

"Bu yıl hedefimiz trafik kazalarındaki ölüm oranlarını yüzde 20-25 arasında bir banda indirebilmek. Daha doğrusu trafik kazalarındaki ölümü azaltabilmek. Bunu sağlarsak önümüzdeki yıl içerisinde otoyollardaki hız limitini biraz daha artırabilme imkanını ortaya koyacağız. Bu değerlendirmelerden sonra Ulaştırma Bakanlığımızla da görüşüp bu adımı atmaya çalışacağız. Yollarımızın standartlarının yüksek olması bizim açımızdan önem taşımaktadır. 120 kilometreyi yüzde 5 ya da 6'lık artışla yükseltip toplam toleransıyla beraber 140 kilometre en üst limit sağlayabilme imkanına sahip olma yönünde bir değerlendirmemiz var. Bu arada, hızdan ve süratten de çekindiğimizi ifade etmek isteriz."

'BİRÇOK İLDE TRAFİK PARKLARI YAPIYORUZ'

Fahri Trafik Müfettişi sayısını artırma konusunda önümüzdeki günlerde duyuru yapacaklarını da ifade eden Soylu, Milli Eğitim Bakanlığının da trafik eğitimleri konusunda önemli adımlar attığını kaydetti.

Soylu, "Okullarda geçen yıl 2,5 milyona yakın öğrencimizi eğittik. Geçen yıl ve bu yıl öğretmenlerimiz okulda çocuklarımıza trafik eğitimi verdi. Birçok ilde trafik parkları yapıyoruz. İllerimizde olan trafik parklarını yeniliyoruz, hiç olmayan illere de yenilerini yapıyoruz. Kırıkkale'den başladık, Gümüşhane'de tamamladık. Şimdi Edirne ve Kırklareli'nde tamamlıyoruz. 6 ay içerisinde hiç olmayan 24 ilde trafik parkı yapacağız. Ondan sonra 24 ili daha gündemimize alacağız. Bunları da sponsorlarımız vasıtasıyla yapıyoruz. Devlet bütçesine burada bir katkı koymamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölümlü trafik kazalarının son yıllarda çok ciddi anlamda düştüğünü anlatan Soylu, kurallara uyma duyarlılığının artmasını beklediklerini, özellikle sivil toplum örgütlerinin bu konuya ciddi desteğini beklediklerini vurguladı.

Trafik eğitimi için zorunlu trafik sigortasından pay ayrılıp ayrılamayacağı sorusu üzerine Soylu, "Hem eğitici programların, uyarıcı bir takım adımların desteklenmesine elbetteki katkısı olur." yanıtını verdi.

'ÇIKARDIĞIMIZ KORSANLA MÜCADELEYE YÖNELİK KANUN DÜNYADA EN İYİ HAZIRLANMIŞ KANUN'

Korsan taşımacılığın yasaklanmasına yönelik yasal düzenlemelere değinen Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Maalesef 2014 yılında Anayasa Mahkemesi korsan taşımacılıkla ilgili kararı iptal etti. O tarihten itibaren yaklaşık 4 yıl korsan taşımacılıkla ilgili karar boşa düştü. Korsan taşımacılık sadece bir alana hükmetmez. En belirgin üç alanı vardır. Bir kendi güzergahının dışında yolcu taşımak. İki kanunun kendine verdiği yetki tipinin dışında yolcu taşımak. Yani Uber gibi işler. Bütün bu alanlarla ilgili açıklık söz konusuydu. Üçüncüsü araç tipi olarak korsan taşımacılık, yani taşıma hakkı olmayan bir aracın herhangi bir yetkisi olmayan taşımacılık. Biz bu üç taşıma tipine de kanunlar, kurallar çerçevesinde buna bakarız. Bizim çıkardığımız korsanla mücadeleye yönelik kanun dünyada da bu konuda en iyi hazırlanmış ve kanunlara uyan insanların haklarını koruyan, taşımacılığın da sıhhatini de koruyan bir kanundur. Korsan taşımacılık konusunda da nasıl diğer konularla etkin mücadele etmişsek bu üç tiple de mücadele edip bunları bitirme konusunda gereğini yerine getirme konusunda kararlıyız." (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sayın Bakan, ondan daha önemlisi, en düşük hız konusuna bir standart getirin. Bölünmüş bazı ŞEHİR İÇİ yollarda hız 82+%10 =90 km. Yine bölünmüş pek çok ULUSLARARASI yol meskun mahalden geçerken hız sınırı 50 km. Hız sınırlamasının başlangıcı var bitişi yok. Şu keyfiliğe bir son verin artık...
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