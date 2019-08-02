Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 734 milyon 93 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 678 milyon 681 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 78,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 12 milyar 543 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4'lük yükselişle 1 milyar 802 milyon 602 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 381 milyon 187 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

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