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Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 02.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 900 milyon 872 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 734 milyon 93 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 678 milyon 681 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 96,2 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 78,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 12 milyar 543 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4'lük yükselişle 1 milyar 802 milyon 602 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 5,5 azalışla 381 milyon 187 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İHRACATIMIZDAKİ PAYI TEMMUZDA YÜZDE 48,8

Ülke verilerine bakıldığında en fazla ihracat 1,4 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı ise Temmuzda yüzde 48,8 oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6,4 milyar dolarla İstanbul, 1 milyar 316 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 310 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise yüzde 128 artışla 10 milyon dolarlık ihracata ulaşan Kilis, yüzde 66 artışla 27 milyon dolarlık ihracata ulaşan Osmaniye ve yüzde 42 artışla 34 milyon dolarlık ihracata ulaşan Malatya’da yaşandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

otomotiv-sektor


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Anahtar Kelimeler:
Otomotiv endüstrisi Türkiye İhracatçılar Meclisi

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