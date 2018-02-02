Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 103 bin 042 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,9, kamyonette yüzde 9,7, kamyonda yüzde 33,8, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 14, otobüste ise yüzde 46 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 2,4, minibüste yüzde 3,7, otobüste yüzde 29,2, kamyonette yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 45, motosiklette yüzde 3,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,2, traktörde ise yüzde 3,2 azalış oldu. AA