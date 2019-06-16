Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı belli oldu! Ford Otomotiv ilk sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bu yıl 17'ncisini gerçekleştirdiği "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasının sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Araştırmaya göre, ilk 1.000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017'ye göre 10,5 milyar dolar artışla geçen yıl 102,8 milyar dolara, toplam ihracattan aldıkları pay da yüzde 61,2'ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı ise yüzde 52,6 oldu.

Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi olarak belirlendi. Ford'u 4 milyar 598 milyon dolarla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 2 milyar 998 milyar dolarla Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları AŞ takip etti.

Bir önceki yıl 6'ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4'üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12'nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret 7 sıra yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5'inci sırada yerini aldı.

Türkiye Petrol Rafinerileri 2 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla 6'ncı, Vestel Ticaret 2 milyar 255 milyon dolarla 7'nci, Arçelik 1 milyar 937 milyon dolarla 8'inci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları 1 milyar 784 milyon dolarla 9'uncu, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi ise 1 milyar 544 milyon dolarla 10'uncu oldu.