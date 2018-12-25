FİNANS

VW 2 milyar avro daha ödeme yapacak!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.12.2018 09:04 | Son Güncelleme

Alman otomotiv endüstrisinin önde gelen şirketlerinden Volkswagen’in finans sorumlusu Frank Witter, geçtiğimiz günlerde Frankfurt merkezli finans gazetesi Börsen-Zeitung’a verdiği demeçte markanın 2019 yılında dieselgate emisyon skandalının faturalarını ödemeye devam edeceğini açıkladı. İşte detaylar.

VW 2 milyar avro daha ödeme yapacak!

Eylül 2015’te ABD’de patlak veren dieselgate emisyon skandalının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçti. Ancak Alman otomotiv devi skandalın izlerini hala tamamen silebilmiş değil. Son üç yıldır yatırımcıların isteği yüklü miktardaki tazminatlarla, açılan çeşitli tüketici davalarıyla ve işin daha da kötüsü hükümetlerin kestiği para cezaları ile uğraşan Volkswagen, skandalın faturalarını öde öde bitiremedi. Şirketin o tarihten bu yana yaklaşık 30 milyar avro para ödediği biliniyor. Son gelişmelere bakılırsa bir süre daha ödemeye devam edecek gibi duruyor.

Artık yavaş yavaş son günlerinde ilerlemekte olduğumuz 2018 yılında Alman otomotiv devinin dizel emisyon skandalının sektördeki izlerini temizlemek için toplamda 5.5 milyar avro harcadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Alman menşeli bir finans gazetesine demeç veren şirketin finans sorumlusu Frank Witter önümüzdeki yıl temizlik işinin 2 milyar avroya mâl olacağını açıkladı. 2020 yılında ise bu rakamın 1 milyar avroya kadar düşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Volkswagen artık son dieselgate faturalarını ödüyor diyemeyiz. Çünkü Alman otomotiv devinin yakın dönemde ödemesi muhtemel bir fatura daha var. Bu oldukça kabarık bir fatura. Öyle 2 milyar avro falan da değil yaklaşık 10 milyar avro.
VW yatırımcıları geçtiğimiz Eylül ayı başlarında dizel emisyon skandalı nedeniyle şirketten 11 milyar dolar tazminat talep etti. Yaklaşık 1.670 hissedar, Eylül 2015’te patlak veren dieselgate skandalının hisse fiyatlarının düşüşünü tetiklediği gerekçesiyle Volkswagen’den 9.2 milyar avro (10.6 milyar dolar) tazminat talebinde bulundu.

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almanya Volkswagen

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