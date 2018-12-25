VW 2 milyar avro daha ödeme yapacak!

Eylül 2015’te ABD’de patlak veren dieselgate emisyon skandalının üzerinden üç yılı aşkın bir süre geçti. Ancak Alman otomotiv devi skandalın izlerini hala tamamen silebilmiş değil. Son üç yıldır yatırımcıların isteği yüklü miktardaki tazminatlarla, açılan çeşitli tüketici davalarıyla ve işin daha da kötüsü hükümetlerin kestiği para cezaları ile uğraşan Volkswagen, skandalın faturalarını öde öde bitiremedi. Şirketin o tarihten bu yana yaklaşık 30 milyar avro para ödediği biliniyor. Son gelişmelere bakılırsa bir süre daha ödemeye devam edecek gibi duruyor.

Artık yavaş yavaş son günlerinde ilerlemekte olduğumuz 2018 yılında Alman otomotiv devinin dizel emisyon skandalının sektördeki izlerini temizlemek için toplamda 5.5 milyar avro harcadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Alman menşeli bir finans gazetesine demeç veren şirketin finans sorumlusu Frank Witter önümüzdeki yıl temizlik işinin 2 milyar avroya mâl olacağını açıkladı. 2020 yılında ise bu rakamın 1 milyar avroya kadar düşmesi bekleniyor.