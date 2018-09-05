Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama

Alkoçlar Otelcilik Grubu ve Yaman Otelcilik A.Ş. ortak bildirisiyle, Alkoçlar Otelcilik Grubu basın açıklamaları şöyle;

Dün ve bugün sosyal medya kanalları ve bazı basın organlarında dolaşıma sokulan haberlerde, Alkoçlar Kuşadası Adakule Oteli'ne haciz işlemi yapıldığı ve müşterilerin mağdur edildiğine yönelik iddialar, maksatlı ve sistematik bir şekilde yayılmıştır.

Konunun aslı, grubumuzun Alkoçlar markasının franchise hakkı vermiş olduğu bir şirkete karşı yönelik hukuksuz bir girişimin, tarafımızdan öğrenildiği anda derhal müdahale edilerek çözümlenmesinden ibarettir. Bu esnada hiçbir misafir mağdur edilmemiş tüm misafirlerimiz tatillerine devam etmektedir. Otelde hiçbir haciz işlemi yapılmamış olup, otelin boşaltıldığı, müşterilerin gönderildiği gibi iddialar tamamen gerçek dışıdır.

70 yılı aşkın süredir otelcilik sektöründe faaliyet gösteren, binlerce gencimiz istihdam sağlayarak, yerli ve yabancı her yıl bir milyonu aşkın turisti ağırlayan, grubumuza yönelik bu tür maksatlı paylaşımlara itibar edilmemesini tüm kamuoyundan saygı ile rica ederiz.

Ender Alkoçlar

Alkoçlar Otelcilik Turizm A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanı



