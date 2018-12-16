Bakan'dan ucuz tatil için öneri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, az yer ayrılması ve kurlardaki yükseliş nedeniyle gelecek yıl en az yüzde 40 daha pahalıya tatil yapması beklenen yerli turiste “Erken rezervasyon yaptırın” tavsiyesinde bulundu. Ersoy, “2016 ve 2017'de fiyatlar düşüktü. Ama 2019 itibarıyla benim tavsiyem Türk turistin erken rezervasyondan yararlanması çünkü fiyatlar ortalama bir kurla hesap ediliyor. Hem döviz bazında hem de kur bazında fiyatlar arttığı için 2019'da fiyatlar çok pahalıymış gibi algılanabilir. Ama erken rezervasyondan yararlanılırsa tesisine göre yüzde 40, yüzde 50 oranında değişen indirimler var'' dedi.

BİLETİ DE ERKEN ALIN



TBMM'deki bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Ersoy, “Türk misafirler özellikle iç hatlarda kesinlikle pahalı uçmuyor, iç hattaki hava yollarının tamamına yakını sübvanse ile uçuruyor. Son dakikaya kalırsanız, ortalamanın üzerinde bir fiyatla satın alıyorsunuz ama birkaç hafta önceden alırsanız fiyatlar mil bazındaki Avrupa'nın da çok çok altında” diye konuştu.