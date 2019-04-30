FİNANS

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

TURİZM HABERLERİ  | 30.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Devre mülk ve devre tatil satışlarında uzmanlar dikkatli olunmasını öneriyor.

Uzmanlardan önemli uyarı: Paranızı kaptırmayın

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun ilgi gösterilen devre mülk ve devre tatil satışlarında dolandırıcılığın arttığını belirten tüketici derneklerinin temsilcileri ve hukukçular, vatandaşlara sözleşme imzalarken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal "Kötü niyetli birtakım kimseler ve devre mülk satışı yapan bazı firmalar boş araziler, süslü reklamlar ve broşürlerle tüketiciyi mağdur edebiliyor. Alıcılar sıkıntıya düşüp cayma hakkını kullanmak istediklerinde firmalarca talepleri kabul görmüyor" dedi.

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Ecem Gedikkaya "Devre mülk sözleşmesinin tapuda resmi şekilde yapılması zorunlu. Devre mülk hakkı, satış vaadi şeklinde yapılıyorsa mutlaka noterde düzenleme şeklinde gerçekleştirilmeli. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında yapılan devre mülk sözleşmesi geçersizdir. Tüketici, devre mülk ve devre tatillerde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir." açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal dolandırıcı tatil

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