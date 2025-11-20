Altın fiyatları için bugün saat 16.30 kritik! Her şey değişebilir

Altın fiyatlarında son durum... Altın, küresel ekonomideki belirsizliklerden etkilenmeye devam ederken altın yatırımcısı ise gözünü yaşanan gelişmelere çevirdi. Bu çerçevede altının gelecekteki yönüne dair araştırmalar yapılıyor. Altın fiyatlarında belirleyici olabilecek gelişmeler de birbiri ardına yaşanıyor. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların odağında bulunuyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 20 Kasım 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

FED SON TOPLANTISINA İLİŞKİN TUTANAKLARI YAYIMLADI

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Ekim'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürülerek yüzde 3,75-4 aralığına indirildiği son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya koydu.

Tutanaklarda, para politikası görünümü değerlendirilirken yetkililerin mevcut para politikası duruşunun ne derece kısıtlayıcı olduğu konusunda çeşitli görüşleri dile getirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin, ekim ayındaki toplantıda politika faizinde yapılan 25 baz puanlık indirime rağmen politika duruşunun kısıtlayıcı olmaya devam edeceği görüşünde olduğu tutanaklarda belirtildi.

Buna karşılık bazı katılımcıların ise ekonomik faaliyetin dayanıklılığına, destekleyici finansal koşullara veya kısa vadeli reel faiz oranlarına ilişkin tahminlere işaret ederek para politikası duruşunun net bir şekilde kısıtlayıcı olmadığını ifade ettiği aktarıldı. Tutanaklarda, "Para politikasının kısa vadeli seyri tartışılırken, yetkililer, Komitenin aralık toplantısında hangi politika kararının en uygun olacağı konusunda güçlü şekilde farklılaşan görüşler dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Altın Fiyatları İle İlgili Beklentiniz Nedir? SEN DE KATIL Altın Fiyatları Yükselecek Altın Fiyatları Düşecek Altın Fiyatları Stabil Kalacak Belirsizlik Sürecek Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

Tutanaklarda, bazı yetkililerin ekonominin gelecek toplantıya kadar beklentiler doğrultusunda seyretmesi halinde aralık ayında politika faizinin daha da düşürülmesinin uygun olabileceğini değerlendirdiği belirtildi. Buna karşılık birçok yetkilinin ise kendi ekonomik görünümleri doğrultusunda yılın geri kalanında faiz oranının sabit tutulmasının uygun olacağını ifade ettiği kaydedildi. Tutanaklarda, "Bu bağlamda, toplantıda birçok yetkili federal fon oranı için hedef aralığın düşürülmesinden yanaydı, bazıları bu kararı desteklemekle birlikte sabit tutulmasını da destekleyebilirdi, birkaçı ise hedef aralığın düşürülmesine karşıydı." ifadeleri yer aldı.

Fed'in ekim ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme kararı 2'ye karşı 10 oyla alınmıştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullanmıştı. Fed'in gelecek toplantısı 9-10 Aralık'ta yapılacak.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Fed tutanaklarının ardından para piyasalarında Banka'nın aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 33 seviyelerine geriledi.

ABD'DE AÇIKLANACAK VERİ TAKİP EDİLECEK

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlanan ekonomik veriler yakından izlenirken, hükümetin kapalı olduğu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan ve bugün yayımlanacak eylül ayına ilişkin istihdam raporu takip edilecek. Eylül ayına ilişkin istihdam raporu bugün TSİ 16.30'da yayımlanacak.

ABD'DE EKİM AYI İSTİHDAM RAPORU YAYIMLANMAYACAK

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından veri takvimini yeniden güncelledi. BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayına ait istihdam raporunun yayımlanmayacağı, ancak kasım ayı raporunun ekim ayına ait bazı verileri de içereceği belirtildi. Ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı aktarılan açıklamada, bazı verilerin geriye dönük olarak elde edilemeyeceği kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Dev şirket iflas bayrağını çekiyor

Açıklamada, daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayına ilişkin istihdam raporunun 16 Aralık'ta açıklanacağı vurgulandı. Ayrıca açıklamada, eylül ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı raporunun da yayımlanmayacağı, bu verilerin ekim ayı verileriyle birlikte 9 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi. Eylül ayına ilişkin istihdam raporu ise bugün TSİ 16.30'da yayımlanacak. ABD'de geçen hafta sona eren ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı aksamıştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS), federal hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporunun yayımlanmayacağını açıklaması da faiz indirimi beklentilerinin zayıflamasında etkili oldu. Analistler, kasım ayına ilişkin istihdam raporunun Fed'in aralık ayı toplantısının sonrasına ertelenmesinin para politikası görünümüne yönelik belirsizlikleri daha da artırdığını belirtti.

ALTINA DAİR BEKLENTİLER

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; analistler, FED'in son açıklanan tutanaklarda istihdamdaki zayıflığının devam edeceğini öngördüğünü ancak enflasyon endişelerinin de arttığını aktardı. Analistler, "Eylül ayı istihdamı beklenti altında kalırsa aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali yeniden yükselebilir. Bu da sarı metali destekleyebilir" ifadelerini kullandı. Diğer yandan bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia FED İmalat Endeksi gibi önemli veriler de bekleniyor. Analistler "Ons fiyatında veri akışına da paralel olarak kısa vadede 4.000-4.250 bandında dalgalanma yaşanabilir" değerlendirmesini yaptı.

Fed tutanaklarının ardından para piyasalarında Banka'nın aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 33 seviyelerine geriledi. Bugün açıklanacak istihdam raporu da piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, iş gücü piyasası verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in faiz indirim beklentilerinin bir miktar artabileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının onsu hisse senedi piyasalarında risk iştahının artması ve güvenli liman varlıklara talebin azalmasıyla yüzde 0,1 azalışla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.

Ons altın gün içinde en yüksek 4110 dolar, en düşük 4041 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.29 itibarıyla 4070 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde en yüksek 5596 TL, en düşük 5505 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.15 itibarıyla 5542 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

20 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.29 itibarıyla 4.070 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.15 itibarıyla 5.542 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.17 itibarıyla 9.065 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.16 itibarıyla 18.129 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.25 itibarıyla 38.735 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.29 itibarıyla 94.118 TL seviyesinde.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır