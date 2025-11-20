FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret, tarih ve şartlar belli

'Vatandaşlık maaşı' yolda! AK Parti'nin 2023 seçimlerinde gündeme getirdiği "vatandaşlık maaşı" uygulamasının, yeni yılda pilot olarak hayata geçeceği öğrenildi. Buna göre; geliri asgari ücret seviyesinin altında olan hanelere destek sağlanacak. Edinilen bilgilere göre; ailede en az bir kişi iş gücüne katılana dek ödemeler sürecek. Projenin faydalarının da analiz edilip yurt geneline yayılacağı aktarıldı. Peki, vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret, tarih ve şartlar belli
Hande Dağ

Çok sayıda aileyi ilgilendiriyor! "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirileceği öğrenildi. Peki, uygulamanın detayları neler? Uygulama kimleri kapsıyor? Kimler vatandaşlık maaşı alacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret, tarih ve şartlar belli 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği 'Vatandaşlık maaşı' uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Programla geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek verilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ailede kimsenin çalışmadığı ya da bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana dek sürecek. Diğer yandan da söz konusu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler de sağlanacağı belirtildi.

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret, tarih ve şartlar belli 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı' Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'
Mynet Anket Vatandaşlık Maaşı Uygulamasının Etkileri
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Çok olumlu etki yapar
Olumlu etki yapar
Negatif etkisi olur
Hiçbir etkisi olmaz
Kararsızım
Bu anket 11 saat 25 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uygulamanın 2026 yılında başlatılacağı ve önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacağı öğrenildi. Sonrasında uygulamanın çıktılarından yola çıkılıp Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısının oluşturulacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirileceği, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağının belirtildiği vurgulandı.

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret, tarih ve şartlar belli 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye'nin en uygun şehri O ildeki konut ve kira fiyatları ciddi oranda düştü: Türkiye'nin en uygun şehri

MHP DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Diğer yandan, vatandaşlık maaşına benzer bir proje MHP tarafından da gündeme getirilmişti. MHP Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde "Parti olarak bir proje hâline getirdiğimiz asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve belirlenen gelir seviyesine erişene kadar ailelere asgari gelir desteği verilmesi uygulamasının hayata geçirilmesi görüşündeyiz. Uygulama "vatandaşlık temel geliri", "garanti edilmiş gelir" gibi farklı isimlerle birçok ülkede uygulanmaktadır. Mevcut sistemin asgari gelir desteği uygulamasına dönüştürülmesi hâlinde asgari gelir seviyesiyle hane halkı geliri arasındaki fark kadar tutar vatandaşlarımızın banka hesaplarına her ay düzenli yatırılacak, böylelikle hakkaniyete uygun, hak temelli bir sistem yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor! 4 ay önce başladı şimdi marketlere satıyor!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nvidia finansal sonuçlarını açıkladı! Piyasa beklentilerinin üzerinde Nvidia finansal sonuçlarını açıkladı! Piyasa beklentilerinin üzerinde
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koyduMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret maaş vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.