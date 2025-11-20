Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret, tarih ve şartlar belli

Çok sayıda aileyi ilgilendiriyor! "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çerçevesinde hayata geçirileceği öğrenildi. Peki, uygulamanın detayları neler? Uygulama kimleri kapsıyor? Kimler vatandaşlık maaşı alacak? Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen ve ilgili diğer bakanlıkların destek verdiği 'Vatandaşlık maaşı' uygulaması ile her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir gelire sahip olması hedefleniyor. Programla geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan hanelere destek verilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ailede kimsenin çalışmadığı ya da bir haneye asgari ücretten az ücret girdiği durumlarda, ailede en az bir kişi iş gücüne katılana dek sürecek. Diğer yandan da söz konusu hanelerde çalışabilecek durumda olanların iş bulmasına yönelik destekler de sağlanacağı belirtildi.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uygulamanın 2026 yılında başlatılacağı ve önce pilot olarak seçilen illerden başlatılacağı öğrenildi. Sonrasında uygulamanın çıktılarından yola çıkılıp Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının altyapısının oluşturulacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programında, sosyal yardım sisteminin gözden geçirileceği, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacağının belirtildiği vurgulandı.

MHP DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Diğer yandan, vatandaşlık maaşına benzer bir proje MHP tarafından da gündeme getirilmişti. MHP Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmelerinde "Parti olarak bir proje hâline getirdiğimiz asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve belirlenen gelir seviyesine erişene kadar ailelere asgari gelir desteği verilmesi uygulamasının hayata geçirilmesi görüşündeyiz. Uygulama "vatandaşlık temel geliri", "garanti edilmiş gelir" gibi farklı isimlerle birçok ülkede uygulanmaktadır. Mevcut sistemin asgari gelir desteği uygulamasına dönüştürülmesi hâlinde asgari gelir seviyesiyle hane halkı geliri arasındaki fark kadar tutar vatandaşlarımızın banka hesaplarına her ay düzenli yatırılacak, böylelikle hakkaniyete uygun, hak temelli bir sistem yerine getirilecektir" ifadelerini kullandı.