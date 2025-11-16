Altın için İslam Memiş yorumu! Elinde altın olanlara seslendi 'Daha üst rakamlar olabilir'

Altın fiyatlarında son durum... Altın düşüş ve yükseliş yönlü hareketine dalgalı seyirde devam ederken altın yatırımcısı ise nasıl hamleler yapması gerektiğini düşünüyor. Bu çerçevede uzmanların altın yorumları da takip ediliyor. Son olarak uzman isimden önümüzdeki sürece dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? 16 Kasım Pazar güncel altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Kasım 2025 Pazar canlı altın fiyatları ve altın yorumları...

"SERT DALGALANMA DEVAM EDİYOR"

A Haber yayınında konuşan ve altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarındaki sert dalgalanma devam ediyor. Geçen hafta düşüşler vardı ama geride bıraktığımız hafta yani bu hafta da sert yükselişler gördük. Amerika'da hükümet açıldı ama belirsizlikler devam ediyor. Ekonomik verilere ulaşamayan bir piyasa var karşımızda. Altın güvenli liman olarak tekrar tercih edildi. Çok agresif yükselişler gördük. Ons altın uluslararası piyasalarda 4243 dolar seviyesine kadar, gram altın 5970 lira seviyesine kadar yükselmişti. Ancak Amerika'daki borsaların sert bir şekilde geri çekilmesi teminat tamamlama çağrısı ile birlikte herkes altın sattı, borsalardaki teminat tamamlamayı gerçekleştirdi ve ons altın gram altın 200 lira değer kayıplarıyla haftayı tamamladı.

"YIL SONUNA KADAR KRİTİK DESTEK SEVİYESİ 4000 DOLAR"

Şu an fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 5788 lira, ons altın uluslararası piyasalarda 4085 dolar, yani 200 liradan fazla gram altın, 200 dolardan fazla ons altın değer kaybetti. Yine yıl sonuna kadar kritik destek seviyesi 4000 dolar. Altına sarkmalar yine beklemeye devam ediyoruz. Gram altın tarafında da 5650 - 5950 lira bant aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyoruz.

"BU DÜŞÜŞLER ÇOK KALICI OLMAYABİLİR YIL SONUNA KADAR"

Bu düşüşler çok kalıcı olmayabilir yıl sonuna kadar. Altın alacaklar, düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bu yıl sonuna kadar düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım. Çünkü yine 2026 yılında altın fiyatlarını destekleyen birçok faktör masada kalmaya devam edecek. Merkez bankalarının talepleri devam ediyor, küresel ekonomiye dair belirsizlikler var, yine jeopolitik gerilimler tekrar tırmanabilir. Bu etkenler orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yükselişini destekler. Yıl sonuna kadar alım yapan yatırımcısı yine 2026 yılında altın tutmaya devam etmeli. Yine 2026 yılına ilişkin yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında 4800 - 4888 dolar seviyeleri var. Yine yıllık bazda 2026 yılında yine gram altın tarafında 8000'li rakamlar beklemeye devam ediyoruz. Daha üst rakamlar da olabilir ama o günkü koşulları tekrar yorumlamak lazım.

Elinde altın bulunduran yatırımcısına nakde ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin, ancak nakde ihtiyacı olan yatırımcılar da yıl sonuna kadar bu fırsatları değerlendirmesi lazım. Kısa vadede düşüşlerin devamını ancak orta ve uzun vadede yükselişlerin devamını bekliyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NASIL OLACAK?

Çok sert düşüşler beklemiyoruz. Hafif kar satışları, düşüşler, 4030 dolar seviyesine kadar gerilemişti, tepki alımıyla haftayı tamamladı. 4085 dolar seviyesinde. 4.000 dolar seviyesinin altına sarkmaları yine takip etmeye devam edeceğiz. Yani burada 4000 dolar, devamında 3885 dolar seviyeleri, güçlü destek seviyeleri. Buralar yani 4.000 dolar seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak okumaya devam edeceğiz"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

16 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.087 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5.551 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 9.076 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 18.153 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 38.702 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 38.820 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 94.080 TL seviyesinde.