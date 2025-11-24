'Bu hafta 2025'in en önemli haftası' İslam Memiş altın için 'iddiam' deyip net konuştu

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ederken dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Yıl sonuna yaklaşılırken altının yılı nasıl bir performansla kapatacağı da merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş'ten piyasalara dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Kasım 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

"BU HAFTA BENCE 2025 YILININ EN ÖNEMLİ HAFTASI"

Haber Global yayınında piyasalara dair değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayına zaten iyi başlayacağımızı, Kasım ayının iyi geçeceğini korkmayın mesajlarımız vardı. Evet geldik son haftaya. Bugüne kadar Kasım ayında herhangi bir problem çıkmadı. Gayet sakin, iyimser bir Kasım ayı geride bıraktık ve Aralık ayına ilişkin de iyimserim şahsen. Bu hafta bence 2025 yılının en önemli haftası. Bu hafta içeride takip edeceğimiz gelişme malum terörsüz Türkiye modelinde İmralı ziyaretleri var, buradan gelecek mesajlar önemli. İkincisi Zelenski'nin Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki açıklamaları veya Rusya'nın açıklamaları çok çok önemli olacak. Savaşa devam mı tamam mı? Bu hafta netlik kazanacak. Burada önemli gelişmeler var. 2026 yılının projektörü olacak. Yani tamam mı devam mı? Bakacağız. Papa geliyor, İstanbul, Ankara, İznik ziyaretleri var, dünyaya vereceği mesajlar çok önemli. Artık İznik büyük bir ihtimalle bir hac merkezi olabilir. Ciddi bir anlamda turist çekebilir. Yani böyle bir beklenti var ve böyle bir talep de oluşur diye ben tahmin ediyorum. Bu hafta önemli.

"KİŞİSEL ÖNGÖRÜM BU YÖNDE"

Altın fiyatları 4055. Ons tarafta gümüşün 50 dolar seviyesi. Ben her zaman iddiam şudur, yani kişisel öngörüm bu yönde; 4.000 dolar seviyesinin üzerinde altın almam, 50 dolar üzerinden de gümüş almam. Bakın ons bazından bahsediyorum. Gram ayrı bir şey. Onsla gramı ayırana ne mutlu. Finansal okuryazarlık artmış demektir. Ons tarafta 4000 dolar, gümüş tarafında 50 dolar. Almam beklerim. Nedir? 45 dolar seviyesi gümüşün ons fiyatında, işte 3850 - 3800 dolar altının ons fiyatında destek seviyesi.

Borsa tarafında biraz daha pozitif bir beklentimiz var. Kısa bir hafta olacak bu hafta. Çarşamba günü tam gün. İşte Perşembe, Cuma gününe baktığımız zaman Amerika'da tatil. Perşembe günü tam gün. Cuma günü saat 13.00'te kapanış gerçekleştirecek. Japonya'da bugün piyasalar kapalı işçi bayramı dolayısıyla. Sakin, güzel bir hafta geçireceğiz. Enseyi karartmaya gerek yok. Euro dolar paritesi sakin. Bu hafta güzel bir hafta olacak"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

24 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 4.051 dolar seviyesinde. Saat 13.14 itibarıyla 4.073 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.11 itibarıyla 5.536 TL seviyesinde. Saat 13.00 itibarıyla 5558 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 9.056 TL seviyesinde. Saat 13.01 itibarıyla 9088 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 18.114 TL seviyesinde. Saat 13.01 itibarıyla 18.174 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.25 itibarıyla 38.447 TL seviyesinde. Saat 13.12 itibarıyla 38.548 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.25 itibarıyla 93.488 TL seviyesinde. Saat 13.17 itibarıyla 93.809 TL seviyesinde.