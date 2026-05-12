Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: İşte yıl sonu için rakam

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimler, ABD ve İran arasındaki süreç, enflasyon ve faiz beklentileri gibi nedenlerle değişim yaşamayı sürdürüyor. UBS'ten de altın ve gümüş için tahmin geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4773 dolar, en düşük 4687 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 10.50 itibarıyla 4700 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6966 TL, en düşük 6842 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 10.37 itibarıyla 6.858 TL seviyesinde seyrediyor.

UBS'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; UBS Group, altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminlerini değiştirmediğini açıkladı. Bankanın, altının ons başına 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşmasını beklediği aktarıldı.

UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves'in, salı günü yapılan bir medya görüşmesinde, piyasalardaki destekleyici temel faktörlerin halen geçerli olduğunu belirttiği kaydedildi. Teves'in, İran’daki savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarının baskı altında kaldığını ancak enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması nedeniyle reel faizlerdeki düşüşün altını destekleyeceğini söylediği aktarıldı.

"Çeşitlendirme hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor" diyen Teves'in, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan girişlerine dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca merkez bankalarının altın alımını durdurmasının ya da satışa geçmesinin "olası olmadığını" ifade ettiği kaydedildi.

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yatay seyir, yatırımcıların yeniden pozisyon almasına imkân tanırken UBS'in, altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Gümüşün ise altındaki yükselişi takip edeceği ve temel piyasa dinamikleri tarafından da desteklendiğinin belirtildiği aktarılırken UBS’e göre bu yıl gümüşte talep arzı aşacak.

12 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 10.44 itibarıyla 11.219 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 10.45 itibarıyla 22.437 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.58 itibarıyla 45.894 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 10.58 itibarıyla 111.905 TL seviyesinde.