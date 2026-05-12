Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: İşte yıl sonu için rakam

Altın fiyatları son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden etkilenmeye devam ederken altın ve gümüşün bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak ediliyor. Son olarak UBS'ten yıl sonu altın ve gümüş tahmini geldi.

Hande Dağ
Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimler, ABD ve İran arasındaki süreç, enflasyon ve faiz beklentileri gibi nedenlerle değişim yaşamayı sürdürüyor. UBS'ten de altın ve gümüş için tahmin geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4773 dolar, en düşük 4687 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 10.50 itibarıyla 4700 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6966 TL, en düşük 6842 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 10.37 itibarıyla 6.858 TL seviyesinde seyrediyor.

UBS'TEN ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; UBS Group, altın ve gümüş için yıl sonu fiyat tahminlerini değiştirmediğini açıkladı. Bankanın, altının ons başına 5.600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesine ulaşmasını beklediği aktarıldı.

UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves'in, salı günü yapılan bir medya görüşmesinde, piyasalardaki destekleyici temel faktörlerin halen geçerli olduğunu belirttiği kaydedildi. Teves'in, İran’daki savaşın başlamasından bu yana altın fiyatlarının baskı altında kaldığını ancak enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması nedeniyle reel faizlerdeki düşüşün altını destekleyeceğini söylediği aktarıldı.

"Çeşitlendirme hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor" diyen Teves'in, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan girişlerine dikkat çektiği belirtildi. Ayrıca merkez bankalarının altın alımını durdurmasının ya da satışa geçmesinin "olası olmadığını" ifade ettiği kaydedildi.

Son haftalarda altın fiyatlarında görülen yatay seyir, yatırımcıların yeniden pozisyon almasına imkân tanırken UBS'in, altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceği değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Gümüşün ise altındaki yükselişi takip edeceği ve temel piyasa dinamikleri tarafından da desteklendiğinin belirtildiği aktarılırken UBS’e göre bu yıl gümüşte talep arzı aşacak.

12 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.50 itibarıyla 4700 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 10.37 itibarıyla 6.858 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 10.44 itibarıyla 11.219 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 10.45 itibarıyla 22.437 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.58 itibarıyla 45.894 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 10.58 itibarıyla 111.905 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.857,90
6.858,67
% -0.69
12:21
Ons Altın / TL
213.358,19
213.441,77
% -0.65
12:36
Ons Altın / USD
4.700,12
4.700,76
% -0.74
12:36
Çeyrek Altın
10.972,64
11.213,93
% -0.69
12:21
Yarım Altın
21.876,69
22.427,85
% -0.69
12:21
Ziynet Altın
43.887,27
44.716,06
% -0.7
12:21
Cumhuriyet Altını
45.314,00
46.004,00
% -0.69
12:20
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

