İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu 'Büyük para'

Yatırımcılar altın ve gümüş piyasasını yakından takip ederken finans analisti İslam Memiş'ten finansal okuryazarlığa dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Altının gramını, onsunu, gümüşün gramını, onsunu takip etmenin yanında altın gümüş rasyosunu işaret eden İslam Memiş, çarpıcı ifadeler kullandı.

İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu 'Büyük para'
Hande Dağ

Altın ve gümüşteki hareketlilik ve dalgalanmalar yatırımcıların odağında kalırken uzmanların piyasaya değerlendirmeleri de yakından takip ediliyor. Son olarak finans analisti İslam Memiş, altın gümüş rasyosuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu Büyük para 1

"CİDDİ PARALAR KAZANABİLİRLER"

Haber Global canlı yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Finansal okuryazarlıkta bugün rasyo işlemini öğretelim. Rasyo işlemi altın gümüş arasındaki rasyo işlemi. Altın ve gümüş. Yani elinizde altın ve gümüş var. Bunu hiç açıkta kalmadan sadece oynatarak aradaki kazanç rasyo işlemi. Herhangi bir döviz veya TL işlemi yok. Bu altın rasyosu altın gümüş rasyosu bugün 79 dolar seviyesinde. İşte Nisan ayında 106 seviyesindeydi. Bu ne demek oluyor? Altın gümüş rasyosu 100 seviyesinden 80 seviyesine gerileyince siz mesela Nisan ayında 1 kilogram altınla 100 kilo gümüş alıyordunuz. O 1 kilogram altınınızı bugün 80 kilo gümüşle yerine koyabiliyorsunuz. Aradaki artan 20 kilogram gümüş sizin karınız oldu. Bu işleme rasyo diyoruz. O yüzden altın ve gümüş yatırımcısı bu rasyoyu mutlaka öğrenmesi lazım. Bu rasyo üzerinden de para kazanabilir. Yani altının onsu, gümüşün onsu, altının gramı, gümüşün gramı takip etmekten ziyade sadece açıkta kalmayarak altın ve gümüşü oynatarak bu rasyo işleminden ciddi paralar kazanabilirler.

İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu Büyük para 2

"YATIRIMCI TEKNİK OLARAK TAKİP EDECEK"

Şu anda altın gümüş rasyosu 80 seviyesinde. Siz mesela teknik olarak şuna inanıyorsunuz ve pozisyon alıyorsunuz; rasyo 70'e kadar gerileyecek. Eğer buna inanıyorsanız bugün 1 kilogram altın ile 80 kilo gümüş alıyorsunuz. 80 kilo gümüşü cebinize koydunuz. Aradan 3-5 ay geçti veya bir yıl geçti. Tekrar rasyo burada yükseldiği zaman... Rasyo geriledikçe gümüşün değeri artar. O yüzden yatırımcı şunu teknik olarak takip edecek, yorumculardan, ekonomistlerden; rasyo bugün 80 ama 70'e mi gerileyecek, 90'a mı çıkacak? Eğer 70'e gerilerse 10 kilogram gümüş kazanacak, eğer 90'a çıkarsa 10 kilo gümüş kaybedecek. Bunun böyle dengelemesi lazım.

İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu Büyük para 3

"YATIRIMCILARIN BİLMESİ GEREKİYOR"

Ama önemli olan şey bu arada herhangi bir TL veya döviz işlemi kullanılmıyor. Yıllık. Mesela Nisan ayından bugüne kadar baktığımız zaman rasyo 106 seviyesindeydi. Bugün 80 seviyesinde. Bu arada 26 kilogram gümüş kazandılar. 1 kilogram altında 26 kilo gümüş kazanmak büyük para. Yani sadece altının gümüşün değerlenmesinin haricinde bonus olarak. O yüzden bu rasyo işlemi önemli. Yatırımcılar altın gümüş rasyosunu sadece iki emtiayı takas yaparak para kazanıldığını bilmesi gerekiyor"

İslam Memiş altın gümüş rasyosunu işaret edip ezber bozdu Büyük para 4

