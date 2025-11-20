FİNANS

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI: Refah payı var mı? En düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak mı?

Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon rakamlarıyla zam hesabı yapılmaya devam edilirken bir yandan da Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini maaş hesaplarını yeniden şekillendiriyor. Buna göre; milyonların ocak ayına kilitlendiği rakamlarda yeni tablo ortaya çıktı. Peki, refah payı gelecek mi? Uzman isim merak edilen tüm detayları değerlendirdi.

Hande Dağ

Emekli, memur ve memur emeklisi ocak ayındaki maaş zamlarına kilitlenmiş durumda. 4 aylık enflasyon verisi belli olurken geriye 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Kasım ayının enflasyon verisi 3 Aralık'ta açıklanacak, böylece 5 aylık enflasyon verisi de netleşip geriye zamlar için bir aylık veri kalacak. Bir yandan Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini de maaş zammı hesaplamalarını değiştirdi. Uzman isimden maaş zamları ve refah payı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

A Haber canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Biz 4 aylık enflasyonu öğrenmiştik. 5 aylığı da aralığın 3'ünde öğreneceğiz. Ondan sonra da zaten bir veri kalacak. Ocağın 3'ünde de kesin rakam ortaya çıkacak. Ama tabii Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyonuyla ilgili bir tahminini yeniden açıkladı Merkez Bankası. En düşük yüzde 31 olacak, en yüksek de yüzde 33 olabilir diye bir tahminde bulundu. Biz bu üç rakam üzerinden yıl sonunda artış oranları ne olur hesapladık. Bir kere yüzde 31 olursa yani Merkez Bankası'nın söylediği en alt sınır olursa 6 aylık enflasyon yüzde 12.28 oluyor. Yüzde 32 olursa bunun ikisinin ortası yüzde 13.15 oluyor 6 aylık enflasyon. Yüzde 33 olursa da 13.99 oluyor. Şimdi bu rakamlar SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon artışını gösteriyor. Yani yüzde 31 çıkarsa 12.28 alacak, yüzde 32 çıkarsa 13.15 alacak. yüzde 33 çıkarsa da 13.99 enflasyon artış olacak. Yani 6 aylık enflasyona göre bir artış yapılıyor. Yılda da iki kere yapılıyor. Sonra bu 2026'nın ilk artışı olacak. Sonra Temmuz'da ikinci artış gelecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI

Emekli memurla ilgili kısmı da söyleyeyim. Hem emekli memur hem de memurlar için söylüyorum bunu. Onların yüzde 11'lik bir toplu sözleşme artışı var. Sonra 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Bir de toplu sözleşmeden maaşlarına 1.000 TL eklenecek seyyanen. Oran yüzde 31 olursa öngörü 18.70, yüzde 32 olursa 19.61, yüzde 33 olursa da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 20.50 bir artış olacak. Öyle gözüküyor ki memurlar çok da soruyorlar. Zaten yüzde 11'leri kesin toplu sözleşmeden, enflasyon farkı ödeneceği de kesinleşti. Bunun oranı da yüzde 20'ler civarında olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Bir de tabii çok merak edilen bir şey var. Emeklilerin aldığı en düşük maaş var. Taban aylık diyoruz biz buna. Maaşınız ne olursa olsun size bir ödeme yapılıyor ve buraya tamamlanıyor. Yani senin maaşın işte 10.000 TL ama şu anda 16.881 TL uygulanıyor. Sana 6.881 TL her ay hazineden bir destek yapılıyor ve 16.881 liradan daha az ödenmiyor. Şimdi bu oranları eğer taban maaşlara uygularsak ne olur diye bakıyorum. Yüzde 31 çıkarsa bu rakam 18.954 TL olacak. Yüzde 32 çıkarsa yıl sonunda 19.100, enflasyon yüzde 33 olursa da 19.243 lirayı bulacak taban aylık yani 20.000 lirayı bulmuş olacak.

"REFAH PAYI VERİLİP ZAMLARIN EŞİTLENMESİ DE SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Burada merak edilen bir şey daha var, onu da söyleyeyim. SSK Bağkur emeklisi ile memur emeklisi arasında bir 6-6,5 puanlık bir fark oluştu. Bu daha önce de oluşuyordu. 2025 yılı içinde bu yapılmadı ama ondan önceki yıllarda bu fark kapatıldı bir refah payıyla birlikte. Eğer kapatılırsa burada SSK ve Bağkur emeklisine bir refah payı verilip zamların eşitlenmesi de söz konusu olabilir.

Ama bu tamamen 3 Ocak'tan sonra hükümetin alacağı karar ve yasal düzenlemeyle olacak. İkincisi, bu az önce bahsettiğim rakamlar hani taban maaş o da yasal düzenlemeyle olacak"

