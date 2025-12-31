FİNANS

İslam Memiş 'rekorlar gelebilir' deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih

Altın fiyatlarında son durum... Gümüş fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç TL, ne kadar oldu? Gümüş kaç TL, ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 2025'in son gününde bütün yıl sert yükselişleri ve dalgalanmalarıyla dikkatleri üzerine çeken altın ve gümüş için 2026 yılına dair öngörü ve beklentiler merak ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, 2026'nın ilk yarısıyla ikinci yarısı için dikkat çeken farklı değerlendirmeler yaptı. İşte 31 Aralık 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ve gümüş fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları ve gümüş fiyatlarında son durum! 2025'in son gününde altın ve gümüş yatırımcıları hem bir yıllık tabloyu inceliyor hem de 2026 yılına dair beklentileri araştırıyor. Uzmanlardan da 2026 altın ve gümüş fiyatları ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler geliyor. Finans analisti İslam Memiş, değerli metallerin 2025 yılı performansını değerlendirip 2026 yılı için çarpıcı tahminlerde bulundu.

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 1

"GÜMÜŞ OLDUKÇA PAHALI"

TGRT Haber yayınında konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılının son işlem günündeyiz. Koca bir yılı geride bırakıyoruz. Değerli metaller tarafında 2025 yılında ciddi değer artışları gördük. Gümüşün gram fiyatı %200, gümüşün ons fiyatına baktığımız zaman %170 civarında bir getiri sağladı ve yılı şampiyonlukla bitirdi. Gümüş 2025 yılını altını tahtından etti ve altından fazla kazandıran bir emtia oldu. Gram altın %110, ons altına baktığımız zaman %77 civarında bir kazanç elde etti yatırımcılar. Tabii ki jeopolitik gerilimler, ticaret savaşları, faiz indirimleri gibi birçok etken değerli metalleri genel itibarıyla destekledi. Ama sonuca baktığımız zaman gümüş artık zincirlerini kırdı ve 2025 yılında yatırımcısına ciddi bir anlamda kazandıran değerli bir emtia oldu. Bugüne baktığımız zaman %5 satıcılı özellikle Çin ve Türkiye borsalarındaki yaşanan bir makas aralığı vardı, fiyat farklılığı vardı. Bu dengelendiği için aslında bir düşüş var gümüş tarafında ama kısa vade için gümüş tarafında yatırımcılarımızı tekrar uyaralım. Kar satışları teknik düzeltmeler bitmedi. Gümüş oldukça pahalı. Gümüşü bir miktar beklemek lazım.

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 2

"YENİ REKORLAR GELEBİLİR"

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 3

Ancak 2026 yılının ilk yarısına baktığımız zaman gümüş tarafında ons ve gram tarafında yeni rekorlar gelebilir. Özellikle yılın ilk yarısında 120 lira ilk direnç seviyesi olarak takip edeceğim seviye. Ons tarafta da yine 80 dolar ve üzerinde 90 dolar dirençleri var. Buraları yine takip etmeyi sürdüreceğim.

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 4

"2026 YILININ İLK YARISINDAKİ YÜKSELİŞLERİ BİR FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ancak yılın ikinci yarısı değerli metaller için artık bir mola, bir dinlenme süreci olacaktır. Özellikle 2026 yılı için ev almak, araba almak, iş kurmak veya nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımızın işte bu altın, gümüş, platin, paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yapmışsa artık burada 2026 yılının ilk yarısındaki yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum.

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 5

"DEĞER KAYIPLARININ YAŞANMA İHTİMALİ KUVVETLİ"

Yılın ikinci yarısında altın ve gümüşün dinlenme hatta değer kayıplarının yaşanma ihtimali kuvvetli. Uzun vade için yatırım yapanlar yine biriktirmeye devam etmeli ama dediğim gibi nakde ihtiyacı olanlar yılın ilk yarısında bu yükselişleri bence değerlendirmeli.

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 6

Tekrar 2026 yılında ben altın gümüş tarafında en çok kazandıran emtialar statüsünde beklemiyorum. 2026 yılında küresel borsaların, yurt içi borsaların ve beraberinde kripto para piyasasının daha çok konuşulacağı bir yıl olarak beklediğini söyleyebilirim"

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 7

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

İslam Memiş rekorlar gelebilir deyip uyardı: Altın ve gümüşte kritik tarih 8

31 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 06.38 itibarıyla 4.479 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.40 itibarıyla 6.170 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.40 itibarıyla 10.089 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.40 itibarıyla 20.178 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.29 itibarıyla 41.967 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.29 itibarıyla 101.733 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.951,98
5.952,75
% -0.68
15:13
Ons Altın / TL
184.900,70
184.960,49
% -0.79
15:28
Ons Altın / USD
4.303,86
4.304,37
% -0.86
15:28
Çeyrek Altın
9.523,16
9.732,75
% -0.68
15:13
Yarım Altın
18.986,94
19.465,58
% -0.68
15:13
Ziynet Altın
38.092,65
38.811,93
% -0.68
15:13
Cumhuriyet Altını
40.958,00
41.577,00
% -0.73
15:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın Gümüş altın fiyatları İslam Memiş canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatı gümüş fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gümüş fiyatı gram altın fiyatları ne kadar
