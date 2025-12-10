'O gün bugün' İslam Memiş saat saat uyardı! Altın ve gümüşte son durum

Altın fiyatlarında son durum... 10 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatları dikkatle takip ediliyor. Özellikle bu akşam açıklanacak Fed faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki hareketlilik merak ediliyor. Altın fiyatları yeni güne hafif düşüşle başladı. Diğer yandan rekorlar kıran gümüşte de Fed öncesi son durum araştırılıyor. Öte yandan finans analisti İslam Memiş'ten piyasaya dair çarpıcı uyarılar geldi.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 768 liradan tamamlamıştı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 5 bin 761 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın fiyatı saat 10.56 itibarıyla 5.759 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gram gümüş fiyatı saat 11.34 itibarıyla 84,22 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons gümüş fiyatı ise 11.34 itibarıyla 61,49 dolar seviyesinde seyrediyor.

"ARALIK AYININ EN ÖNEMLİ GÜNÜ"

Haber Global yayınında piyasaya dair değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"O gün bugün. O Aralık ayının en önemli günü. Amerika Merkez Bankası Fed bu akşam saat 22'de faiz kararını açıklayacak. Bu akşam saat 22 ile 24 arasında sert dalgalanma olacak. Yarın saat 14 ile 16 arasında sert dalgalanma olacak. Psikoloji yönetimi önemli. Bu akşam ve yarın gündüz bu dalgalanmalara karşı izleyenlerimiz şunu bilsin; bu akşam Fed'in faiz kararı var, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bu dalgalanmada hiç hamle yapma. Özellikle gümüş yatırımcısı, sakin. Şampiyon. Evet zirve yaptı ama bu fiyatlardan gümüş alırsan elinde kalır"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

10 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 09.32 itibarıyla 4.205 dolar seviyesinde. Saat 11.11 itibarıyla 4.202 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.18 itibarıyla 5.761 TL seviyesinde. Saat 10.56 itibarıyla 5.759 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.18 itibarıyla 9.420 TL seviyesinde. Saat 10.57 itibarıyla 9.417 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.18 itibarıyla 18.841 TL seviyesinde. Saat 10.58 itibarıyla 18.834 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 09.28 itibarıyla 38.911 TL seviyesinde. Saat 11.09 itibarıyla 38.872 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 09.28 itibarıyla 94.616 TL seviyesinde. Saat 11.09 itibarıyla 94.521 TL seviyesinde.