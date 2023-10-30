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ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?

30.10.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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İsrailli tanklar, kısa süreli bir akşam baskını gerçekleştirdi ve "savaş alanına hazırlamak" yani masum sivilleri ve çocukları karadan öldürmek hasetiyle Gazze'ye girdi. Altın fiyatları yüksek seviyede kalmaya devam ediyor ve gerginlikler yüksek olduğu sürece mütevazı bir haftalık artışı sürdürüyor.

ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?

Brent ham petrol (82USD), küresel büyüme endişeleri nedeniyle zorlu bir toparlanma deniyor. Fibonacci’ye göre direnç seviyesi 89 dolar olabilir.

Perşembe gecesi, tanklar ve askerler Kuzey Gazze'ye girdi ve daha büyük bir kara istilası için hazırlık olarak bekleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), karadan yapılan saldırının birkaç askeri hedefi vurmak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi ancak bölgeden gelen videolar İsrail devlet terörünü gözler önüne seriyor.

Gazze bölgesine yapılan bu hareket, devam eden insanlık dramını artırdı. Altın tüccarları, buna rağmen kıymetli metale geri akın etmiyor gibi görünmüyor. Geçen hafta içinde dört rehine serbest bırakıldı ve katledilen sivillerin çocuklarından oluşan Hamas şimdi rehineleri bulmak ve toplamak için ateşkese çağrı yapıyor, bunların serbest bırakılması ateşkese bağlı olacak.

Günlük altın grafiğine bir göz atarsak, $1985 seviyesinde fiyat artışının yavaşladığı ve bir dizi üst fitilin geçici bir şekilde yükselmekte isteksiz olduğunu görmek açıktır. Altın fiyatları, çatışmanın daha geniş bir bölgesel savaşa dönüşmesi durumunda yeniden yükselme potansiyeline sahip olacak.

Çin'den gelen mali teşvik önlemleri, özellikle ülkenin en büyük emlak geliştiricilerinden biri olan Country Garden'ın borç ödemelerini yapamaması nedeniyle risk duyarlılığını canlandıramadı. Yoksa yeni bir Evergrande çöküşü mü? Öte yandan, ABD, tahminleri aşan Q3 GDP sonuçları ile olağanüstü ekonomik büyüme üretmeye devam ediyor. Yüksek bir ABD doları ve belirsiz ekonomik görünüm, petrolü etkilemeye devam ediyor.

https://www.tradingview.com/x/VLfMbO8Q/
Grafik TradingView’den

Amerikan Dolar Endeksi 106.5 TL seviyesinden yüzde -0.04 düşüşten sonra ilerlerken dirgenin içinde tekrar kanalize olduğu belirtilebilir. 23 Ekim’de oluşan Sat sinyali kısa sürdü ve süpertrend’de tekrar al sinyalleri yenilendi.

Fiyatın momentumu ve RSI incelendiğinde 105.9 ila 107.1 TL aralığında destek direnç çatışması olduğu görülebilir. Fibonacci hatlarına baktığımızda 103.8 etrafında risk yönetimini tekrar gözden geçirmenin gerekliliği gözlemlenebilir.

Bunun yanında mavi hat 105.59’un yeşil mumlar ile yükseliş trendine katkıda bulunması için ılımlı bir seviye olduğunu da vurgulamak gerekebilir. Trend olarak yönün yukarı olduğu belirtilebilir.

TradingView, gelişmiş grafik araçları ve geniş bir teknik gösterge yelpazesi sunar. Detaylı teknik analiz yapmalarına ve potansiyel işlem fırsatlarını belirlemelerine olanak tanır. DXY veya Dolar Endeksi nasıl alınır ve portföyünüzü çeşitlendirmenin lütfen yolunu öğrenin.

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Sonuç olarak, dolar endeksi ABD’ dışında ülkelerin birbiri ile çatışmaya zorlanması nedeniyle tekrar negatif güç kazanıyor. Avrupa'daki kötüleşen ekonomik görünüm, petrol tüccarlarını önümüzdeki yıl için küresel petrol talebinin dirençli olup olmayacağı konusunda kuşkuya düşürüyor. Avrupa PMI verileri, hem imalat hem de hizmet sektörlerinde devam eden kırılganlığı ortaya koydu, Bundesbank ise Q3'ün muhtemelen ekonomik daralmayı göstereceğini öne sürdü. Bu, son dört çeyreğin üçünün daralma kaydettiği anlamına gelir.


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