Altında yükseliş için uzman isim 'Savaş bitse bile' deyip açıkladı

Altın fiyatları son dakika... Orta Doğu'daki gerilimli sürece yönelik gelişmeler altın fiyatlarında yukarı yönlü harekete neden oldu? Peki, altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimlerden kritik değerlendirmeler geldi.

Hande Dağ
MyMani

Altın fiyatları son dakika! Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki gerilimli süreçte dün gelen ve barışa yönelik umut veren haber akışları bir süredir düşüş seyrinde olan altının yönünü yukarı çevirmesine neden oldu. Dün ve bugün yükseliş yönlü hareket gösteren altında bundan sonraki seyrin nasıl olacağı merak ediliyor. Uzman isimler, altına yönelik beklentileriyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4753 dolar, en düşük 4685 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 13.49 itibarıyla 4736 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6915 TL, en düşük 6814 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 13.36 itibarıyla 6884 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ALTINDA DÜŞÜŞ BİTTİ Mİ?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altınla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Bu yükselişi bir miktar daha ben tepki olarak alıyorum. Çünkü çok sert düşüşler kaydettik. Özellikle savaş endişeleri ve açıklamalar bu anlamda etkili olmakta. Dolar endeksi beklentilere göre daha güçlü devam ediyor. Dolar endeksinin güçlü olması demek kıymetli metaller üzerinde ve özellikle altın tarafında satış baskısının artmasına neden oluyor. Bir miktar geri çekilmeyi gördük o anlaşma haberleriyle birlikte. Onun tepkisi diye düşünüyorum. Dolar endeksinde geri çekilme olmasıyla birlikte hem gümüş hem de altında çok güçlü seyir gördük. Son 3 günden beri. En azından tepkilerle birlikte dün ve bugün güçlü seyir görüyoruz. Ama savaş bitse bile ben yükseliş eğiliminin sınırlı kalmasını bekliyorum açıkçası ons altın tarafında. Savaş bitse bile 5200 üzerindeki seviyeler şimdilik bir miktar çok beklenti dahilinde değil benim. Oraya kadar tepki yaparız ama onun üzerinde çok fazla kalıcı olur mu görmek lazım. Ben bir miktar daha yatay kanalda hareket eden bir ons altın olmasını bekliyorum. Bu yatay kanal nedir? Bakacak olursak; aşağıda 4400, yukarıda da 5200 bandı. Bu bant arasında salınan bir ons altın bekliyorum bütün sene boyunca"

ALTIN ALMAK İÇİN İYİ BİR DÖNEM Mİ?

Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise, altın ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şu an uzun vadeliler için de kısa vadeliler için de bir miktar bekle gör dönemi. Yani bence en iyi alım yeri neresi derseniz 4500-4600 arası iyi bir alım yeriydi. 4650 - 4600 arası da bir alım yeri. Fakat şundan çok emin değiliz. Ya bu bölgeden alım yapılacaksa da hep söylüyorum kademeli, yani elimizdeki parayı 3'e 4'e bölelim, bir kademe alım yapalım, daha fazla almayalım. Yani altın gidecek, gümüş çok yükseliyor diye alacaksak bile bir risk var çünkü, haberlerin terse dönme ihtimali olabilir, çok yüklü giriş yapmayalım. Evet, bu bölgeden alınır, aşağı gelme potansiyeli de var ama en azından bir kısım maliyeti buradan, aşağı geldiğinde de bir kısım maliyeti aşağıdan yaparsınız. Burada kritik unsur şu; bazı yatırımcılar risk almak istiyorlar, hocam risk almadan nasıl kazanacağız, o riski de alalım diyen yatırımcı olabilir. İşte o riski almak isteyenler elindeki parayı 3'e 4'e bölsünler, bir kademe alım yapsınlar. Ama bana sorarsanız şu an teknik olarak baktığımda barışın gerçekleşip gerçekleşmediğinin belli olmadığı bir temel varsayımla hareket edecek olursak 4600'lere doğru geri çekilme ve hatta mümkünse 4500'lere doğru geri çekilme 4600'ün altı iyi bir alım bölgesi gibi görünüyor açıkçası"

7 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.49 itibarıyla 4736 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.36 itibarıyla 6884 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.36 itibarıyla 11.252 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.37 itibarıyla 22.511 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.48 itibarıyla 46.143 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 13.48 itibarıyla 112.773 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.856,72
6.857,64
% 0.55
19:41
Ons Altın / TL
213.398,12
213.446,98
% 0.62
19:56
Ons Altın / USD
4.716,23
4.716,87
% 0.54
19:56
Çeyrek Altın
10.970,75
11.212,24
% 0.55
19:41
Yarım Altın
21.872,94
22.424,47
% 0.55
19:41
Ziynet Altın
43.883,01
44.711,79
% 0.55
19:41
Cumhuriyet Altını
45.808,00
46.492,00
% 1.13
17:00
Aklı yok fikri var. Üniversite bitiren ekonomi yorumcusu oluyor. Altının ne yöne gideceğini kimse bilemez şu kaotik ortamda. 3 ay sonra 10.000 tl olabilir sonra 8000e düşebilir yıl sonu 12.000 le bile kapatabilir .Millete korku salarak elindekileri sattırmaya çalışan tipler bunlar. Geçen senede atıp tuttuyorılardı 7 -8ay bekletti sonra 2 katı kazandırdı. Sabırlı olmayı bile kazanır altın sabır işidir. Tek bildiğin altından şaşmayın .
altında yükseliş falan yok ne zaman 8250 geçerse o zaman yükseliş sayılır tamamen manipüle
Ya Siz kimsiniz Kuzum? Sizin Fikrinizin Ve Beklentinizin bir Önemi Yokki Atıp Tutuyorsunuz Sizi Hesaba Katan Var mı?
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

