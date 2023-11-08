Ethereum Gas nedir? Ethereum Gas ürcetleri nedir?

Sanal paradan ziyade bir blok zinciri olan ve 2013 yılında ilk kez Rus asıllı girişimci Vitalik Buterin tarafından önerilmiş olan Ethereum’un hedefi blok zincirleri için kullanım imkânlarını ve durumlarını geliştirmek daha ileri taşıma ve P2P arası (Peer tu peer: Eş, denk) ödemelerden çok daha fazla bir miktarı mümkün edebilmektir. Protokolün ekosistemini yönlendiren bazı kavramlar ve Ethereum işlem ücretlerini hesaplayan bazı birimler vardır. Ethereum ile birlikte kullanılan birçok terim ve kavram bulunur.

Ethereum gas nedir?

Gas, Ethereum ağı dahilinde bir hareket oluşturabilmek için gerekli olan herhangi bir maliyeti ifade eder. Madenciler tarafından ağ içindeki hesaplama güçlerinin arzına ve talebine göre gas fiyatları belirlenir. Bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için kullanılmış olan gas miktarı ve bir birim fazın ücretinin çarpımı kripto gas ücretini verir. Ethereum gas ücreti ödemesi Ethereum ağının sanal para birimi olan ETH (Ether) ile ödenmek durumundadır. Bir kullanıcı için yapılacak olan işlemin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi öncelikli olarak önemli ise gas ücretini yüksek bir rakamda belirlemelidir.

GWEİ nedir?

Ether (ETH) Ethereum blok zinciri ağının kendi sanal parası varlığıdır. Bunun en küçük birimi ve parçası da GWEİ olarak isimlendirilmiştir. Gwei kelimesi aslında giga – wei ifadesinin sıkıştırılmış halidir. Milyar wei nlamına da gelir ve bir gwei, 1 milyar weiye eşittir. Gwei, Ethereum sisteminde Ether’den sonra en sık kullanılan birim olarak kabul edilmiştir. Özellikle de gas hesaplamaları yapma amacı ile kullanılır. Bu ağ üzerindeki gas ağın tüm işlemlerdeki işlem ücreti birimi ve hesaplama birimi olarak bilinir.

Çok fazla kullanılmasa da gwei terimi nadir olarak Nano Ether, Nano ya da Shannon olarak da anılabilmektedir. Shannon kelimesinin kullanılma sebebi, bilgi teorisinin öncüsü kabul edilen kriptografi uzmanı ve matematikçi Claude Shannon nedeni ile konulmuştur.

1 ETH kaç GWEİ eder?

Özel olarak bakıldığında bir gwei birimi bir ETH’nin (Ether’in) bir nano yani milyarda biri olarak ifade edilir. Bir gwei, 0.000000001 ya da 10 – 9 ETher’e eşit kabul edilmiştir. Bunun aksine ise 1ETH, bir milyar Gwei’ye eşittir. Gwei, Türk Lirası bazında düşünüldüğü zaman kuruş ile karşılaştırılabilir. Ether de Türk Lirası olarak kabul edilirse gwei aslında daha küçük işlemler için geçerli olan ve bu işlemlerde kullanılan en küçük birim olarak konumlandırılmıştır. Gas sistemi içindeki işlem ücretleri de oranla çok düşük olması sebebiyle buradaki ifadeler için Ether yerine Gwei kullanılır.

Ethereum gas nasıl çalışır?

Ethereum blok zincirinde akıllı sözleşme yapmak ya da bir işlem yürütmek için ödenmesi gereken ücret Ethereum gas terimi ile ifade edilir. ETH’nin gwei adı verilen küçük fraksiyonlarında temsil edilen ücret gas ücretidir. Gas, Ethereum ağı içinde bir hareket olabilmesi için gerekli olan herhangi bir tutarı ifade etmek için kullanılır.

Gas fiyatları, gwei’de belirtilir ve madenciler tarafından ağ içindeki hesaplama yetilerinin arzı ve talebi doğrultusunda belirlenen bir durumdur. Aynı zamanda gas, Ethereum ağı içindeki hesaplama maliyetlerini gösteren bir değer sunar. Ücretlerin ayrılması yerel para birimi olan ETH gerçek değerlendirilmesi ile Ethereum Sanal Makinesi kullanımını hesaplama masrafı arasında bir fark oluşturur.