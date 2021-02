Halka arz tarihleri 2021: Hangi şirketler halka arz için başvurdu?

PARAM'DAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Param'ın Kurucusu Emin Can Yılmaz, Bloomberg HT televizyonunda Finansal Teknoloji programında yaptığım açıklamada ağustos ayında halka arz planladıklarını ve talep toplayacaklarını açıkladı. Yılmaz, açıklamasında sektörde ilk halka açılan şirket olacaklarının vurguladı. Şu an aracı kurumla anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, halka arz detaylarını SPK onayından sonra paylaşacaklarını belirtti. Yılmaz, "Tam Borsa İstanbul'un istediği, kurumsal, şeffaf, karlı, sürdürülebilir bir yapıdayız" dedi. Halka arzdan gelen bütün kaynadığı da Param'ı büyütmek için kullanacaklarını açıklayan Yılmaz, halka arzla birlikte satıl alma ve birleşme yapmak için yatırımcılarla görüşüldüğünü açıkladı. Peki Param'ın 2021 hedefleri nedir? İki farklı şirketle görüştüklerini belirten Yılmaz, mart sonunda belli olacağını ve Param'ın büyümesinin kaçınılmaz olacağını aktardı. Yılmaz yapılacak yatırımların yüzde 50 ya da çoğunluk hisse satın alma şeklinde olacağını açıklayarak, 2020 yılında Almanya merkezli dijital banka insha'ya yatırım yaptıklarını aktardı. Yılmaz açıklamasına, "Normalde bankalar fintechlere yatırım yapar. Ama ilk defa bir fintech bir bankaya yatırım yaptı. insha Avrupa'da dijital banka olma yolunda işlemlerine başladı. Biz insha'nın yol haritasına ortak olduk diyebilirim. Şöyle ki, biz her yerde altyapı sağlayıcı olmak peşindeyiz. Çünkü bu işin gücünün altyapıdan geldiğini düşünüyoruz" diye konuştu. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ