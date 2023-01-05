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HBK nedir? Hisse başına kar nasıl hesaplanır?

29.12.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa dünyası, özellikle son zamanlarda dijitalleşmenin artmasıyla birlikte oldukça rağbet gören bir alan hâline gelmiştir. Hisse yatırımları, borsa dünyasına giren birçok kişinin araştırdığı ve ilgi gösterdiği önemli bir konudur. Yatırım için en çok tercih edilen hisselerde de merak edilen bazı detaylar bulunur. Yatırımcıları yakından ilgilendiren ve hisse işlemlerini de doğrudan etkileyen hisse başına kâr nedir ve nasıl hesaplanır?

HBK nedir? Hisse başına kar nasıl hesaplanır?

Hisse senetleri, şirketlerin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirdikleri kıymetli evraklardır. Yatırımcılar, BIST üzerinden şirket hisselerini satın alabilir ve istedikleri şirketin sermayedarı olabilir. Hisse senedi alındığında, şirket sermayesini temsil eden payları oranında yatırımcılar söz sahibi olabilir. Yani pay oranında yönetime katılabilir, oy kullanabilir, kâr payı ve sermaye artırımlarına katılabilirler. Yatırımcıların hisse senedi alım işlemlerini doğrudan etkileyen unsurlardan birisi de hisse başına kâr miktarıdır.

HBK Nedir?

Hisse başına kâr ya da HBK, bir şirketin çeyrek dönem net kârının, dolaşımdaki hisse sayısına bölünmesiyle bulunan bir orandır. HBK oranı bir şirketin her hisse sayısı için ne kadar kâr elde ettiğini gösterir. Yani yatırımcıların şirket kârının ne kadarına ortak olacaklarını gösterir. HBK değeri pozitif olan ve yüksek olan bir değer, beklentileri karşılar ve şirket kârlılığına yönelik önemli bir gösterge olarak kullanılabilir.

Ancak HBK oranını kullanırken iki şirketin HBK oranını rakamsal olarak kaşılaştırmak doğru olmaz. Bunun nedeni, şirketlerin toplam hisse sayısının farklı olabileceğidir. HBK oranları şirketi kendi içerisinde karşılaştırmaya yardımcı olur. Bir şirketin ne kadar büyüdüğünü, kârının ne kadar istikrarlı olduğunu da HBK değerlendirmesinde göz önünde bulundurmak gerekir.

Yüksek bir HBK oranı, şirketin temettü açıklama ihtimalını de arttırır. Temettü, bir şirketin dönemsel elde ettiği kârın belli bir oranını yatırımcılara dağıtması olarak açıklanabilir. Şirketin kârlılığı temettü ihtimalini de etkiler. HBK oranının yüksek olması ve şirketin temettü dağıtması da doğal olarak şirketin kâr oranının yüksek olduğunu gösterir. Ancak unutulmamalıdır ki her yüksek kâra sahip şirket temettü dağıtmayabilir.

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Hisse başına kâr nasıl hesaplanır?

Hisse başına kar, yatırım yapılması planlanan şirket hakkında önemli detayları belirttiği ve performansını, getireceği kazancı ölçmede yardımcı olduğu için yatırımcılar için büyük önem arz eder. Aynı zamanda HBK oranı hesaplanırken F/K oranı da bulunabilir çünkü F/K oranı hesaplamasında da hisse fiyatı, hisse başına kâr ile bulunur. Bu bağlamda denebilir ki bir şirketin HBK oranı artarken hisse fiyatı sabitse, hisseler F/K değeri açısından da ucuzlayabilir. Hisse başına kâr hesaplama formülü:

  • HBK: Çeyreklik net kâr / Toplam hisse adedi

Bu formül üzerinden iki şekilde HBK hesaplaması yapılabilir. Ancak hisse başına kâr hesaplama formülü tek bir formülden ibaret değildir. İki farklı HBK hesaplaması vardır:

  • Temel HBK
  • Seyreltilmiş HBK

Temel ve seyretilmiş HBK hesaplamasındaki fark, işlemlerde kullanılan hisse adedidir. Hesaplamaya sadece dolaşımdaki hisseler kullanılırsa temel hisse başına kâr değeri bulunur ve genellikle en sık kullanılan hisse başına kâr oranı da bu değerdir. Dolaşımdaki hisselerin yanı sıra yöneticilere, çalışanlara ve kurula verilen hisseleri de dâhil ediliyorsa seyreltilmiş HBK değeri bulunur.

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hisse alım satım

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