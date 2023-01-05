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Borsa emir tipleri ve süreleri: Borsada emir türleri nelerdir?

29.12.2022 01:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ellerinde bulunan birikimlerini kâr elde etmek ve kazançlı işlemler yapmak ve bunu da yasal yollardan yapmak için borsa piyasalarına yatırım yaparlar. Piyasalarda işlem gerçekleştirmek borsaların kendilerine özgü kuralları bulunur. İşlemleri gerçekleştirmek için verilen direktiflerden biri de borsa emirleridir. Borsada verilen emirler, yatırımcıların borsa içerisinde hareket edebilmeleri ve verdikleri direktiflerin gerçekleşmesi için önemlidir. Peki, borsada emir türleri nedir?

Borsa emir tipleri ve süreleri: Borsada emir türleri nelerdir?

Yatırımcıların birikimlerini kazançlı ve yasal olarak değerlendirilebileceği alanlardan biri de borsa piyasasıdır. Borsa piyasaların da kendine özgü kuralları bulunur. Piyasada alım-satım işlemlerinin gerçekleşmesi için borsa emirlerinin kullanılması ve emirler üzerinden işlem yapılması gereklidir. Yatırımcı tarafından verilen emirler aracı kuruluşlar tarafından piyasalara iletilir. İletilen bu emirler neticesinde de emir işleme alındıktan sonra borsa işlemleri gerçekleştirilir. Borsada birden fazla emir türü ve süreleri vardır.

Borsa emir tipleri nedir?

Borsa piyasasında yaptığınız alım ve satım işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikle bir talimat yani emir vermeniz gerekmektedir. Borsa piyasa emirleri işleminize göre çeşitlilik göstermektedir. İşleminizin gerçekleşmesi için verilen bu emirlerin sizin alım emrinize karşılık başkasının satım emrinin olması ve fiyatların birbirini karşılaması gerekmektedir. Yani verilen emrin karşılığının olması gerekir ve bu iki emrin eşleşmesi gerekir. Alım emri verildiyse satım emri, satım emri verildiyse de alım emrinin olması gerekir. Borsada emir türleri şu şekildedir:

  • Limitli fiyatlı emirler
  • Piyasa emirleri
  • Piyasadan limite emirleri
  • Denge emri
  • Orta nokta piyasa
  • Orta nokta limit
  • Şarta bağlı
  • Süreli emir
  • Zincir emir
  • Iceberg Emir
  • Aktif fiyatlı emir
  • Stop emir

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Borsa emir süreleri nedir?

Borsa sistemine iletilen emirler, dört farklı geçerlilik süresine sahip olabilir. Borsada emir geçerlilik süreleri:

  • Günlük: Aksi belirtilmedikçe her emir girilen gün boyunca geçerlidir.
  • Kalanını İptal Et (KİE): Miktar ve fiyat belirtilerek girilen emir, girildiği anda karşılanmayan bölüm otomatik olarak iptal edilir.
  • İptale kadar geçerli (İKG): Talep toplama yöntemiyle halka arz işlemlerinin gerçekleştiği birincil piyasalarda kullanılır ve halka arz süresinin sonuna kadar geçerli giriş emri yapılabilir.
  • Tarihli: Fiyat adım ve değiştirme sınırları içerisinde geçerli olacakları son tarih belirtilir ve işlem görene kadar ya da iptal edilene kadar geçerliliğini korur.

Hisse senedi piyasası emir türleri nedir?

Hisse senetleri, sermaye şirketlerinin ortaklarına, sermaye paylarını belgelendirebilmek için verdikleri evraklardır. BIST üzerinden şirket hisseleri alınabilir ve istenilen şirketin sermayedarı olunabilir. Hisse senedi piyasası emir türleri:

  • Piyasa emir (PYS)
  • Limit emir (LMT)
  • Piyasadan limite emir (PLM)
  • Rezerv emir (REZ)
  • Midpoint emir (MPY - MLM)
  • Dengeleyici emir (DNG)
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