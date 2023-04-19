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Hissedar nedir? Hissedar nasıl olunur?

12.04.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım yapmak ve borsaya adım atmak birçok kişinin hedefleri arasındadır. Bu nedenle borsa ve yatırımcılık kapsamında önemli bir yer tutan hissedar kavramının ne ifade ettiği sıklıkla araştırılır. Temelde hissedar denildiği zaman kişilerin aklına bir şirketin ortağı olan bireyler gelir. Ancak borsa da göz önünde bulundurulduğu takdirde hissedar sözcüğünün kavram alanı genişler. Bu nedenle hissedar türleri ve hakları gibi konularda bilgi edinilmesi mühimdir. Hissedar türleri nelerdir?

Hissedar nedir? Hissedar nasıl olunur?

Borsa ve yatırımcılık denildiği zaman ilk olarak akla gelen kavramlar arasında hisse ve hissedarlık vardır. Söz edilen bu kavramlar, hisse alım satımının anlaşılır kılınması bakımından önemlidir. Yine hissedarlık, bireysel ve kurumsal olarak ikiye ayrılır. Dolayısıyla farklı hissedar türlerinin ne gibi haklarının olduğu ve hissedarların nelere dikkat etmeleri gerektiği öğrenilmelidir. Böylelikle borsa ve hissedarlığa yönelik bilgilere hakim olunarak doğru adımlar atılabilir.

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Hissedar nedir?

Temelde hissedar, bir şirketin ortakları yani paydaşları olarak düşünülebilir. Ancak borsa da devreye girdiği zaman, hissedarlara olan bakış açısı değişir. Çünkü her bir hissedar, aktif olarak şirket bünyesinde yer almak zorunda değildir. Nitekim borsa üzerinden herhangi bir şirketin hissesini almak mümkündür. Bu da yatırımcılara, takip ettikleri ve hissesini almak istedikleri bir şirketin belli bir yüzdede ortağı olma imkanı sunar.

Yatırım ve borsa kapsamında hissedar kavramı, İngilizcesi ile shareholder olarak geçer. Buna bağlı olarak “Hissedar ne demek?” sorusunun daha detaylı bir şekilde yanıtlanması mümkündür. Temelde bir şirketin belli bir yüzdede ortağı olmak anlamına gelen hissedarlık, o şirketin hisse senetlerine sahip olunmasını da temsil eder. Söz konusu şirketin hisse senetlerinden almış olan birey, hangi yüzdede ortaklık hakkına sahip olacağına ise çoğunlukla kendi karar verir.

Hissedar olmak ne demek?

Birçok kişinin borsaya adım atmadan önce araştırdığı kavramların başında hissedarlık gelir. Temelde hissedar kelimesi, bir şirkette belli bir yüzdede pay sahibi olan kişiler için kullanılır. Dolayısıyla hissedarlar, kar elde etmenin yanı sıra zarara girmek gibi durumlara da hazırlıklı olmalıdır. Hissedar olmak isteyenleri karşılayan bazı durumlar ise şu şekildedir;

  • Hissedar olmak, gelişmiş gözlem ve takip becerisi gerektirir. Çünkü bir şirketten hisse alan kişinin, o şirketin kar ve zarar hareketlerine hakim olması önerilir.
  • Tercih ettiği şirketlerden hisse alan kişi, bu hisselerin alım satım işlemlerini yürütebilir. Dolayısıyla hissedar olmak, aynı zamanda borsa ve finans kavramlarına hakim olmak demektir.
  • Kişi, belli bir oranda hissesine sahip olduğu şirketin finansal faaliyetlerine de dahil olur. Yani şirketin gelirlerini ve kar oranını artırması veya zarara girmesi durumunda alınan hisse senedinin değeri de değişir.
  • Kişinin hisse aldığı şirket kimi durumlarda karını mevcut yatırımcılarına dağıtma kararı alabilir. Bu durumda şirketin dağıttığı kar miktarından yararlanılması mümkündür.
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Hissedar hakları nelerdir?

Hissedarların bir şirkete karşı ne gibi haklarının olduğu sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda “Alınan hisse oy hakkı sağlar mı?” gibi sorulara yanıt verilmelidir. Dolayısıyla öncelikle hissedarların, hissesini aldıkları şirketlere yönelik yönetim kurulunu belirleme amacıyla oy haklarının olduğu belirtilmelidir. Hissedarların diğer hakları ise aşağıdaki gibidir:

  • Hissedarlar, şirketin hem kar oranına hem de zararına ortaktır. Dolayısıyla bir hissedarın en temel hakkı, temettü yani kar payını alabilmesidir.
  • Namına yazılı hisse senedi olan yatırımcılar, şirketler tarafından belli dönemlerde dağıtılan kar paylarını şahıs olarak alabilir.
  • Oy hakkına sahip olduğu belirtilen hissedarlar, olumsuz durumlar oluştuğu takdirde hisse satın aldıkları şirkete dava açabilir.
  • Hisse sahipleri, paydaşı oldukları şirketin yıllık toplantılarına katılabilir.
  • Hissedarlar, belli başlı durumlarda finansal kayıt incelemesi talep edebilir.
  • Hissesi alınan şirket kapandığı zaman hissedarlar, varlıklarını tasfiye edecek olan şirketten sahip oldukları oranda gelir temin edebilir.

Kurumsal hissedar nedir?

Birey, şirket ya da kurumlar hisse sahibi olabilir. Alınan hisse senedi bir kurum veya farklı bir şirkete ait ise bu durumda kurumsal hissedarlık söz konusu olur. Bununla birlikte “Bireysel hissedar ne demek?” sorusu da kısaca yanıtlanabilir. Herhangi bir kişi, şahıs olarak hisse satın aldığı takdirde bireysel hissedar olur. Temelde bireysel ve kurumsal hissedarların sahip oldukları haklar eşittir. Dolayısıyla kurumsal hissedarlar da gerekli olan durumlarda oy hakkını kullanabilir.

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