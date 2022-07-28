MACD indikatörü nedir? MACD nasıl yorumlanır?

MACD göstergesi, finans piyasalarında uygulanır. Yatırımcılar bu hareketleri takip ederek aksiyon alırlar. Kısa ve uzun vadeli momentum kıyaslamaları sonucunda ortaya çıkar. Fiyatlar arasındaki iki farklı hareketin ortalamasını gösterir. Eksi ya da artı yönde gerçekleşebilir.

Bu iki hareketin ortalaması belirlenen gün sayısı üzerinden hesaplanarak ortaya çıkartılır. Birden fazla yöntem kullanarak uygulanır. Bu yöntemler şunlardır: Ayrışmalar, Kesişmeler ve Anormal Yükselişler.

Açılımı İngilizce olarak Moving Average Convergence – Divergence'dir. Hareketli ortalama yakınlığı ya da uzaklığı anlamına gelir. İlk kez 1979 yılında ortaya çıkmıştır. Orta vadeli olan trend analizlerinde en iyi indikatörler arasında yer alır.

En sık kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. Hareketli ortalamalar arasındaki farkı gösterir. Bu hareketlilik hızlı, orta ya da yavaş olabilir. Yardımcı değerlerden biridir.

MACD nasıl yorumlanır?

Üç başlıca ve en çok kullanılan yöntemi vardır. Bu yöntemler;

Kesişmeler,

Anormal Yükselişler ve

Ayrışmalar'dır.

Finansal bir malın fiyatı MACD göstergesine göre farklı olursa bu durum var olan trendin bittiği anlamına gelir. Ayrışma türü yorumlama bu şekildedir.

Anormal Yükselişler'de ise MACD göstergesi normalin ötesinde bir yükseliş gösterir. Bu durum da kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli olan ortalamayı yukarı doğru itiyor demektir. Böylece o finansal ürün aşırı alım derecesindedir ve kısa sürede düzeleceğinin sinyalini veriyordur.

Bir diğer yorumlama da Kesişmeler'dir. MACD göstergesi, belirlenen sinyal limitinin altına düştüğünde aşağıyı gösterir. Bu göstergeden ürün için satış en uygun hareket olacağı anlaşılır. Bu yorumlamada yatırımcılar önlem almak için kesişme seviyesinin üzerinde bir hareket beklerler.

MACD göstergesinin hesaplanması nasıl yapılır?

Ortalama olarak bir aylık ve iki haftalık günlük ortalamaların farkından yola çıkarak hesaplanır. Grafiklerde 0 değerinin altında olan MACD aşırı satım durumunu, üzerinde olan ise aşırı alım durumunu ifade eder.

12 günlük ve 26 günlük ortalamalar alınarak hesaplanır. Hızlı hareketli ortalama 12 günlük, yavaş hareketli ortalama ise 26 günlük olarak kabul edilir.

Sıfır çizgisindeki bir MACD, 12 ile 26 gün için olan hareketli ortalamalarla aynı değerdedir. Pozitif kısımda görünen MACD, hızlı hareketli ortalamanın, yavaş hareketli ortalamaya göre yukarıda olduğunu gösterir. Eğer negatif bölgesinde görünüyorsa hızlı hareketli ortalama yavaş hareketli ortalamanın altında demektir.



