Omuz baş omuz formasyonu nedir? Omuz baş omuz formasyonundan sonra ne olur?

İngilizcesi “shoulder head shoulder pattern” olan omuz baş omuz formasyonu, teknik analizde kullanılan en güvenilir formasyonlardan biridir. Sol ve sağ omuz ile boyun çizgisi gibi göstergelerin dikkate alındığı bu formasyon, yatırımcılara bazı durumların sinyallerini vermektedir. Bu formasyonun temel göstergesi ise yukarı trendin bitişidir.

Omuz Baş Omuz Formasyonu Nedir?

Yukarı trendin bitişinin habercisi olan ve İngilizcesi “shoulder head shoulder pattern” olarak bilinen omuz baş omuz formasyonunun hedefi nedir? Bu analiz formasyonu, meydana geldiği zaman trend dönüşüne işaret etmektedir.

Teknik analiz sürecinde sıkça karşılaşılan omuz baş omuz formasyonunun güvenilirliğinin yüksek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla sıkça kullanılan bu trend dönüş formasyonu, yükselen bir trendin sonlanmakta olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte düşen bir trendin başlangıcı da anlaşılabilmektedir.

Omuz Baş Omuz Formasyonundan Sonra Ne Olur?

Hiçbir formasyon yüzde yüz güvenilirlik sağlamasa da omuz baş omuz formasyonu, yüksek güvenilirliği sayesinde sıkça tercih edilmektedir. Bu formasyon üzerinden analiz edilen düşüş ise yatırımcılara bazı durumların sinyallerini vermektedir. Omuz baş omuz formasyonu sayesinde tahmin edilebilen durumlar aşağıdaki gibidir;

Artış trendi kapsamındaki formasyonda sağ omuz seviyesi, sol omuz seviyesinden daha aşağıda olabilmektedir. Bu durumda fiyatların düşüş yönündeki sinyaller kuvvetlidir.

Düşüş trendinde gözlemlenen ters omuz baş omuz formasyonu ise yükseliş trendine girileceğine dair fikir vermektedir.

Sağ omuz seviyesi, sol omuz seviyesine göre daha yüksekte olan formasyon da yükseliş sinyalinin arttığını göstermektedir.

Omuz Baş Omuz Formasyonu Nasıl Yorumlanır?

Yukarı yönlü bir trend oluşumunun gözlemlenmesi, omuz baş omuz formasyonunun oluşumundan önce dikkate alınması gereken bir husustur. Ardından sol omuz, yükselen trend zirvesini oluşturmalıdır. Ayrıca buradan hafif derece bir geri çekilmenin de gözlemlenmesi gerekmektedir. Baş seviyesinin zirveyi oluşturması ve buradan hafif bir çekilmenin yanı sıra sağ omuz oluşumuna yönelik bir yükselişin gözlemlenmesi de önemlidir.

Omuz baş omuz formasyonunun yorumlanmasında sağ omuzdan sonra gelecek olan düşüşün analiz edilmesi de mühimdir. Buradaki düşüşle beraber boyun çizgisi de denilen iki omuz noktasının düşük seviyeleri incelenmektedir. Boyun çizgisinin ise bu durumda destek konumunda olması gerekmektedir.

Omuz baş omuz formasyonunun belirlenmesi için de destek konumundaki boyun çizgisinin, hacim ile birlikte aşağı yönde kırılması beklenmektedir. Ardından hedef nokta; baş ile boyun çizgisi arasında meydana gelen mesafenin, boyun çizgisinden aşağı yöne dahil edilmesiyle hesaplanabilmektedir.



