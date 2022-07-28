Bayrak formasyonu nedir? Bayrak formasyonu nasıl yorumlanır?

Bayrak ve flama terimleri piyasalardaki hızlı formasyon türleridir. Grafiklerde dikdörtgene benzeyen dalgalanmalar olarak ifade edilir. İki formasyon türü de en çok görülen formasyon türleri arasındadır. Trendin aksi yönünde bir seyir gösterir.

Flama ve bayrak formasyonları dışında, ayı bayrak formasyonu, düşen bayrak formasyonu, ters flama formasyonu, coin bayrak formasyonu gibi türler de vardır.

Ortaya çıktıkları noktada benzerlik gösterirler. Ölçüm işlemleri de benzer şekilde gerçekleşir. Bu yüzden de sık sık karıştırılırlar. Ancak farklı formasyon türleridir. Farklı özelliklere sahiptirler. Piyasadaki yüksek hacimli ve sert hareketlerden hemen sonra gelen yatak hareketlerin alanlarını belirtir.

Bayrak formasyonu nedir?

Hızlı gerçekleşen bir formasyon türüdür. Bu sebeple dikkatle gözlemlenmesi gerekir. Büyük bir yükseliş yaşandıktan hemen sonra karın gerçekleştirildiği bölümdür. Hareketler ve hacim git gide daralır ve azalır.

Bayrak şekli kısmında kısa dalgalanmalar yaşanır. Hareket devam ettikçe grafikte dikdörtgen şekli oluşur. Bu kısma bayrak adı verilir. En önemli özelliklerinden biri baştaki sert hareket nedeniyle hacim yüksekken formasyon oluşurken azalma belirgin olarak görülür. Kırılma gerçekleşmeden önce durma noktasına gelir.

Bayrak formasyonu nasıl yorumlanır?

Trendlerdeki dalgalanma sırasında dikdörtgene benzer bir şekil ortaya çıkar. Bu dikdörtgen bayrak olarak yorumlanır. Bayrağın üst çizgisi yukarı doğru kırılırsa formasyon tamamlanır. Bayrak direğinin uzunluğu ne kadarsa o kadar bir yükseliş gerçekleşecek demektir.

Bayrak formasyonu sonrası ne olur?

Genel olarak hızlı hareketler sonrasında ortaya çıkar. Trendlerin ters yönünde bir eğim gösterir. Varlığı işlem hacmini daraltır. Formasyon tamamlandıktan sonra ise işlem hacmine yeniden artış görülür.

Bayrak flama formasyonu nedir?

Çoğu zaman aynı şeyler gibi anlaşılsa da flama formasyonu ve bayrak formasyonu ayrı anlamlara gelir. Piyasalardaki trendlerin ortalarında yer alır. Flama formasyonu görüldüğünde, trendler yavaşlasa bile hareket aynı trend yönünde devam edecek demektir.

Flama formasyonunun bayrak formasyonundan en belirgin farkı şeklidir. Bayrak formasyonu dikdörtgen şeklini oluştururken flama formasyonunda oluşan şekil üçgendir. Oluşan üçgenin flamaya benziyor oluşu ile bu ismi almıştır.

Trend düştüğü zaman göründüyse düz çizgi biçiminde ve sert bir düşüşün ardından görünen duraksama hareketi ile ortaya çıkar. Flama formasyonunun alt çizgisinde kırılma başlar. Böylece formasyon sonlanır.

Sonlanmanın ardından bayrak direği boyu oranında düşüş gerçekleşmesi beklenir. Bu formasyon türünün en önemli noktalarından biri kırılma gerçekleşmesi için yüksek hacim gerekliliğidir. Hacimsiz kırılmanın gerçekleştiği durumlar öngörüleri yanıltıcı olabilir.

Bayrak formasyonu kuralları nelerdir?

Fiyat hareketlenişi oldukça sert olarak gerçekleşir. Bir aydan daha kısa süreleri kapsar. Bir devam formasyonu olduğu için trendle aynı yönde gerçekleşir. Konsoliasyon oluşumunda bayrak direği gücünü kaybetmeye başlar.

İlk hareket gücünü yitirdikten sonra trend gücünü kaybeder. Pozisyona girme sinyali görünür. Bu da bayrağın üst noktasının kırıldığını işaret eder.

Ters bayrak formasyonu nedir?

Bayrak formasyonunun oluşumunda ilk adım bayrağın en uç noktasını belirlemektir. Direk kısmı hedef noktası ve ilk hareket kısmıdır. Başlangıç noktasının ardından bir hareket yaşanır.

Çok keskin bir dalgalanma olur. İlk hareket gücü yok olmaya başlar ve tamamen biter. İlk hareketin tersi yönünde bir kırılma gerçekleşir. Dikdörtgen şekli kesintili olarak belirir.

Yükselen bayrak formasyonu nedir?

Bu formasyon türünde de kısa süreli vadelerde oluşan bir trend devamlılığı söz konusudur. Bir geri dönüş formasyonu değildir.



