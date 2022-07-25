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Stochastic ne demek? Stochastic (Stokastik) indikatörü nedir?

23.07.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

George Lane tarafından geliştirilen ve günümüzde de piyasa hareketlerinin anlaşılır kılınmasında rol oynayan stochastic indikatörü, ilk kez 1950’lerde ortaya çıkmıştır. Bu indikatör ile birlikte belli bir periyot içerisindeki düşük ve yüksek değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığı saptanabilmektedir. %K ve %D değerleri ile belirtilen stochastic nedir, stokastik indikatörü hesaplaması nasıl yapılır?

Stochastic ne demek? Stochastic (Stokastik) indikatörü nedir?

İçindekiler

  • Stochastic Ne Demek?
  • Stochastic İndikatörü Hesaplaması Nasıldır?

Stokastik olarak da bilinen stochastic indikatörü, ilk defa 1950’li yıllarda George Lane tarafından geliştirilmiştir. Bu indikatör sayesinde belli bir dönem kapsamında oluşan düşük ve yüksek değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığı anlaşılabilmektedir. Ayrıca stochastic indikatöründeki değerler, %D ve %K sembolleri ile ifade edilmektedir.

Stochastic Ne Demek?

1950’li yıllarda George Lane tarafından ortaya atılan bir momentum indikatörü olan stochastic nedir? Stokastik olarak Türkçeye uyarlanan bu indikatör, belirli bir dönem içerisinde oluşan yüksek ve düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığını ifade etmektedir. Dolayısıyla stochastic indikatörü, fiyat ve hacmi takip eden bir unsur değildir. Bu indikatör, fiyatın hızını ya da momentumunu ölçmeye yaramaktadır. Ayrıca temel teknik analiz kuralı göz önünde bulundurulduğu zaman momentum, fiyattan daha hızlı olarak yön değiştirme göstermektedir.

Özellikle borsa denildiği zaman hemen akla gelen boğa veya ayı piyasası dönüşleri de stochastic indikatöründe daha kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir. Ayrıca trend dönüşleri ile birlikte aşırı alım ya da satım seviyeleri de bu indikatör sayesinde saptanabilmektedir.

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Stochastic İndikatörü Hesaplaması Nasıldır?

Stochastic indikatörü hesaplamasından önce bu süreçte kullanılan semboller de açıklanmalıdır. Belirli değerleri gösteren %K ile %D sembolleri, yüksek veya düşük unsurları belirtmektedir. Yani belirli bir dönem içerisinde görülen yüksek ya da düşük değerlerin mevcut fiyata olan yakınlığı belirtilirken bu semboller kullanılmaktadır. Bu değerlerin belirttiği hususlar ise aşağıdaki gibidir;

  • %D: Bu değer, %K değerinin 3 gün içerisindeki basit hareketli ortalamasıdır.

  • %K: Bu değer; (Kapanış - Düşük 5) / (Yüksek 5 - Düşük 5) X 100 formülü ile belirlenmektedir.
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