Zincir emir nedir? Zincir emir ne kadar geçerli?

Son zamanlarda ekonomik bozulmanın da beraberinde getirdiği olumsuz faktörlerden biride kişilerin ellerinde birikmiş olan paralarının değer kaybetmesidir. Ellerinde birikimi olan kişilerde kazanç sağlamak ve birikimini arttırmak için yasal yollardan biri olan borsa piyasalarına yatırım yapmaktır. Borsa piyasalarında alım-satım işlemleri için piyasanın kendine özgü kurallarını uygulanması gerekir. Borsada alım-satım işlemlerinizi gerçekleştirmeniz içinde borsa emirlerini kullanmanız gerekmektedir. Geleneksel finans piyasalarında sıkça kullanılan emirlerden bir tanesi de zincir emirdir.

Zincir emir nedir?

Zincir emir tipi temel olarak emirler arasında ilişki kurulmasını sağlayan bir emirdir. Borsaya gönderilen ana emrin işleme girmesi yani gerçekleşmesi hâlinde bağlı zincir emirler otomatik olarak borsaya iletilir. Zincir emrin gerçekleşmesi için ana emir gerçekleşmelidir. Ana emre birden fazla zincir emir bağlanabilir. Hisse senedi alım satım işlemlerinde verilen ana emrin gerçekleşme şartına bağlı olarak gerçekleşir.

Zincir emir neye yarar?

Zincir emrin avantajlarından birisi de zincir emir ile zarar durdurma işleminin yani stop loss işleminin gerçekleştirilebilmesidir. Zincir emir ile gerçekleşebilecek fırsatlar öngörülebilir ve işlem yapılması için uygun olunmayan anlarda bile işlem yapılabilir. Zincir emirle kazanç elde etmek ya da portföyü korumak gibi durumlar gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda zincir emrin ana bir emre bağlı olarak gerçekleştiği için aktif piyasa koşullarına adapte olma süresi ve pozisyon yönetimi daha rahat yapılabilir.

Zincir emir girişi yapıldığında sistem tarafından hisse senedi stok kontrolü ya da bakiye kontrolü yapılmasa da zincir emrin piyasaya iletecek durumunda kontrol edilir. Bu kontrol sonrasında iletilmeyecek durumdaki emirler borsaya iletilmez ve iptal edilir.

Zincir emir ne kadar geçerli?

Piyasaya girilen emir, girilmiş olduğu seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerli kalır. Girilen emrin süresi seçildiğinde, emir iptal edilmezse ya da eşleşmezse emir sözleşmenin sonuna kadar geçerlidir. Vade sonunda da sistem tarafından iptal edilir. Bakiye ve stok kontrolü sonucunda emir iletilemezse iptal olur.

Zincir emir nasıl iptal edilir?

Piyasaya iletilmemiş ancak sistemde bekleme durumundaki zincir emirlerde herhangi bir düzeltme ve değiştirme işlemi yapılamaz. Ancak zincir emirde iptal işlemi yapılarak yeni bir emir girişi yapılabilir. Zincir emri iptal etmek için yatırım hesabına girip "Günlük işlemler" kısmında "Bekleyen" bölümündeki emri seçip iptal edebilirsiniz. Emir iptal işlemleri yatırım araçlarına göre farklılık gösterebilir.

Zincir emir nasıl uygulanır?

Borsa piyasasında ana emir sisteme iletildikten sonra iletmiş olduğunuz ana emre zincir emir bağlayabilirsiniz. Zincir emirlerinin borsaya iletilmesi için ana emrin tamamının gerçekleşmesi gerekmektedir. Herhangi bir kısmi gerçekleşme durumunda ana emrin tamamı gerçekleşinceye kadar zincir emirler borsa piyasasına iletilmez. Zincir emrin uygulanabilmesi için ana emrin gerçekleşmesi gerekir ancak gerçekleşen emre de zincir emir tanımlanamaz. Zincir emir uygulamak için verdiğiniz ana emrin üzerine tıklayarak zincir emir seçeneğini seçerek yapabilirsiniz.



