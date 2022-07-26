FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. d
  4. Devalüasyon nedir, neden yapılır? Devalüasyon ne demek?

Devalüasyon nedir, neden yapılır? Devalüasyon ne demek?

20.07.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkelerin para birimleri bozulan ekonomi doğrultusunda değer kaybedebilir. Bu durumlarda hükümetlerin aldıkları kararlar doğrultusunda bazı işlemler uygulanır. Devalüasyon da bu uygulamalardan biridir. Söz konusu ülkenin ticaret açığını kapatmak için devalüasyon yapılır. Devalüasyon nedir, neden yapılır?

Devalüasyon nedir, neden yapılır? Devalüasyon ne demek?

İçindekiler

  • Devalüasyon ne demektir?
  • Devalüasyon nedir?
  • Devalüasyon neden yapılır?
  • Devalüasyon olursa ne olur?
  • Devalüasyon sonuçları nelerdir?

Ekonomisi bozulan bir ülkenin para birimi diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybeder. Bazı ekonomik sıkıntılarda ise bu değer kaybettirme işlemi bilinçli olarak hükümet tarafından yapılır. Ekonomilerinde cari açıklar bulunan ülkeler, para birimlerinde değer kaybettirmeye giderler.

Devalüasyon ne demektir?

Kelime anlamı olarak değer düşürülmesi anlamına gelir. İngilizcede aynı anlamdaki devaluation kelimesinden dilimize geçmiştir. Hükümetler tarafından belirlenen oranlarda para birimine değer kaybettirmek anlamına gelir.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak yabancı para yerli paradan daha değerli hale gelebilir. Sabit kur sistemi uygulanan veya istikrarlı kurları olan ülkelerde kur değişimleri hükümet tarafından alınan kararla uygulanır.

Devalüasyon nedir?

Dış ticaret açığı belirginleşen ülkeler diğer ülkelerin para birimleri karşılığında değer kaybettirmeye gider. Bir ülkenin para birimi sabit kur sistemleri doğrultusunda ödeme sıkıntısı yaşarsa devalüasyona gidilir. Bir devlet resmi para biriminin değerini bilinçli olarak düşürmek zorunda kalır.

Revalüasyon nedir? Revalüasyon neden yapılır?Revalüasyon nedir? Revalüasyon neden yapılır?

Devalüasyon neden yapılır?

Ülkelerin arasındaki siyasi krizler sonucu ülkeler döviz gelirlerinin artması için harekete geçerler. Bu durumlarda dış dengeyi sağlamak için döviz kurlarında değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulur.

İstikrarlı bir ekonomiye sahip olan ülkelerde devalüasyon görülmez. Ancak ülkelerin ekonomik durumları her zaman sabit olmaz. Daha çok ekonomisi geride kalmış ülkeler devalüasyona ihtiyaç duyar. Çünkü ithal mallara gereksinimleri vardır.

İthal edilmesi gereken ürünler pahalı ise ülke içi fiyatlar da yüksek olur. Devalüasyon ülkeler için son çarelerden biridir. Ülke içi fiyat artışlarını engellemek ya da belli bir seviyede tutmak için devlet tarafından önlemler almak gerekir.

Hiperenflasyon nedir, neden olur? Hiperenflasyon nasıl önlenir?Hiperenflasyon nedir, neden olur? Hiperenflasyon nasıl önlenir?

Devalüasyon olursa ne olur?

İthalat rakamı ihracat rakamından yüksek ise ihracat arttırılır. Bu durumum ülkedeki dış ticaret açığının yaşanması anlamına gelir. Kötü giden ekonomi devalüasyon ile düzelir. Ancak başka sorunlar ortaya çıkar.

Hiperenflasyon nedir, neden olur? Hiperenflasyon nasıl önlenir?Hiperenflasyon nedir, neden olur? Hiperenflasyon nasıl önlenir?

Devalüasyon sonuçları nelerdir?

Devalüasyon yapmak durumunda kalan bir ülkede ithal malların fiyatı yükselir. Yerli malların fiyatlarında ise normalden fazla bir düşüş görülür. Devalüasyona bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sonucunda devletin satın alma gücü düşer.

Para talebi ve değer bedeli birbirine eşitlendiği için yabancı paralar ülke parası karşısında değer kazanır. Bu değer farkı çok yüksek rakamlarda olabilir. Ticaret dengelerinde gelişme görülse de bu gelişmeler kısa ya da uzun vadeli olabilir.

Enflasyonu etkileyen faktörler ve temel nedenleri nelerdir? Enflasyon neye göre yükselir?Enflasyonu etkileyen faktörler ve temel nedenleri nelerdir? Enflasyon neye göre yükselir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defter DeğeriDefter Değeri
Bakan Yanık duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecekBakan Yanık duyurdu! Çalışanlar ve emekliler de başvurabilecek
Darphaneden Türk Lirası için yeni hamleDarphaneden Türk Lirası için yeni hamle
Anahtar Kelimeler:
döviz devalüasyon nedir hükümet
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Nisa Bölükbaşı itirafı! İçinde daha fazla tutamadı

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Hangi memur emeklisi, ne kadar zamlı maaş alacak?

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Pilavınız lapa oluyorsa nedeni kesin bu!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Milyonlarca kişi kullanıyor! Ömrü iki sene kısaltıyor

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.