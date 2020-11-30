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2021 dolar tahmini... Dolar kaç TL? 30 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

DOVİZ HABERLERİ  | 30.11.2020 07:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanlık Seçimi ve koronavirüs endişelerinden dolayı hareketli günler geçiren dolar, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrası düşmüştü.. Bir süredir korona virüs teşviklerinden etkilenen dolar fiyatları 7.8 lira sınırı etrafında işlem görmeye devam ediyor. Dolar bugün güne nasıl başladı merak eden vatandaşlarımız için canlı dolar izleme ekranı haberimizde. 30 Kasım 2020 Pazartesi dolar kuru, dolar kurunda son durum ve Kapalıçarşı anlık ve canlı dolar kuru...

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.8 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki30 Kasım 2020 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 30 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

30 KASIM 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 30 Kasım Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,8470 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.50 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,8531 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,8409 TL

BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Euro önceki kapanışını 9,4024 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.74 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 30 Kasım 2020 Pazartesi euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,4212 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 9,3837 TL

İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,4781 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 1.14 hareketlilik oldu. Peki 30 Kasım 2020 Pazartesi sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,5144 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,4419 TL

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİĞİ!

Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak yapılan dolar tahminlerinde dev banka HSBC, 2021 dolar tahminini tekrar güncelledi. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

2021'DE DOLAR NE OLUR? DEV BANKADAN 2021 DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ!

HSBC, yayımladığı raporunda, Türk Lirası için pozitif değerlendirmeler yaparak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararını geleneksel bir yöntem olduğunu vurgulayarak olumlu karşıladığını belirtti. HSBC bankası önceki açıklamalarında 2021 dolar/TL tahminini 7,70 olarak notlarında paylaşmıştı. Koronavirüsün ikinci dalgasının gelmesi ve ABD'de teşvik kaynaklarının azalmasının ardından dolar düşmeye başlamıştı. Son gelişmelerden sonra HSBC, 2021 dolar beklentisini 7,10’a düşürdü. HCBC yayımladığı raporda, fonlamanın yalnızca 1 haftalık repo faizinden sağlandığı, geleneksel politika çerçevesinin şeffaflığı artırdığının ve Türk lirasının yukarı yönlü potansiyelini desteklediğinin düşünüldüğü aktarıldı.

CANLI DÖVİZ KURU

Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.
Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.
Dolar fiyatları geçen haftayı 7,8470 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.
Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,4024 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?
Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,4781'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.
Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.

ANLIK DOLAR HESAPLAMA

Eğer sadece dolar kuru anlık alış ve satış fiyatlarını takip etmek isterseniz bu linkten anlık dolar kurunun en güncel haliyle görmeniz mümkün. Dolar hesaplamak istediğinizde ise yukarıdaki dolar hesaplama linkinden hesaplayabilirsiniz. Diğer döviz kurlarınızın çevirilerini de anlık döviz kuru üzerinden takip ederek hesaplayabilirsiniz.

ANLIK GÜNCEL DOLAR HESAPLAMA LİNKİ

Yine finans sayfamızda anlık olarak döviz kurlarını takip edebileceğiniz gibi; serbest piyasa döviz kurları, merkez bankası döviz kurları, çapraz kur, banka gişe dolar fiyatları, döviz bürosu dolar fiyatlarını ayrı üst sekmelerden görebilirsiniz. Ayrıca döviz arşivinde yer alan kısımdan geçtiğimiz günlerin tarihini seçerek, önceki günlere ait döviz kurlarının fiyatlarını öğrenmeniz mümkün. Mynet Finans’ın döviz alanında; anlık borsa, canlı borsa, hisse senedi, ekonomik takvim gibi başlıkları da anlık olarak takip etmeniz mümkün.
Yine aynı sayfadan; kur arşivi, altın arşivi, faiz oranları, çeyrek altının ne kadar olduğunu, gram altın fiyatını öğrenmeniz mümkün.

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