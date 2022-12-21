SON DAKİKA | Asgari ücret 2023 zammı 9 bin lira olur mu? Erdoğan duyurdu: Asgari ücret yarın açıklanıyor

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Aralık ayı başında başlayan asgari ücret toplantılarında dün üçüncü toplantı gerçekleştirilmişti. Milyonlarca kişinin gözünü çevirdiği toplantı sonrasında ilk kez bir rakam verilmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamıştı. Atalay "Türk- İş’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" demişti. Asgari ücretle ilgili milyonların beklediği açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını vermişti.

SON DAKİKA | ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ

Dakikalar sonra grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda milyonların beklediği açıklamayı yaptı.

Erdoğan, 'Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız.' dedi.



BAKAN BİLGİN'DEN DÖRDÜNCÜ TOPLANTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de açıklama geldi. 4. toplantıyla ilgili soruya yanıt veren Bakan Bilgin "Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Maalesef dün sonuçlanmadı, bir sonraki toplantının tarihi henüz belli değil." demişti.

ASGARİ ÜCRET 9 BİN LİRA OLUR MU?

Erdoğan TÜRK-İŞ'in 9 bin liralık asgari ücret talebine ilişkin de çok kritik bir mesaj verdi. "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Bakanımla, işveren sendikası başkanıyla otururuz konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atar neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok çünkü bizim sırtımızda küfe var sırtında lüfe olmayanlar rahat konuşur ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun mesulünde bunların hepsini düşüneceğiz. Ama sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor."

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon rakamlarına ilişkin de konuşurken, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığın maliyet artışları dışındaki fırsatçılığa dayalı sebeplerini ortadan kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Yılbaşından itibaren işçi, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışların fırsatçıların açgözlülüğü sebebiyle kısa sürede eriyip gitmesine rıza gösteremeyiz. Enflasyonu hızla düşürmenin önünde engel kalmadı. Önümüzdeki aylarda enflasyonun adeta tepetaklak aşağı ineceğine beraberce şahit olacağız. 2023'ü hayat pahalılığı belasından kurtuluşumuzun dönüm noktası haline getirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.



